Vali Güler: Toplu taşıma araçlarını kullanın

İstanbul Valisi Muammer Güler, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ilişkin uyarıların devam ettiğini ifade ederek, vatandaşlardan özellikle toplu taşıma araçları tercih etmelerini istedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un uzun yıllardır böylesine etkili kar yağışına sahne olmadığını hatırlatarak, bugün kentte kuvvetli ve aralıklı kar yağışı meydana geldiğini, hava sıcaklığının da en yüksek 2, en düşük eksi 3 civarında seyrettiğini söyledi.

Rüzgarın da zaman zaman 60-80 kilometre hızla estiğini dile getiren Güler, kar kalınlığının da 3-8 santimetre olduğunu kaydetti.

Vatandaşların bugün valiliğin uyarılarına büyük ölçüde uyduklarını belirten Güler, jandarma ve emniyet trafik ekiplerinin gün boyu kontrollerini sürdürdüğünü, bin 861 aracın denetlendiğini ve kurallara uymayan 356 aracın sürücüsüne 30 bin 196 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Güler, kentte kar yağışı nedeniyle 100'e yakın maddi hasarlı, 12 adet de yaralamalı kaza meydana geldiğini ve 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Kentte 245 noktada tedbir alındığını ifade eden Güler, buzlanmanın önlenmesi için yollara 7 bin 136 ton tuz ve solüsyon atıldığını kaydetti.

Güler, zaman zaman özellikle TEM kara yolunda trafik kazaları nedeniyle kısa süreli şerit kapamaları, ayrıca Çatalca'nın bazı köy yollarında ulaşım problemi yaşandığını, bunların çözüldüğünü dile getirdi.

Deniz yolunda da hızlı feribot seferleri ile bazı şehir hatları seferlerinin iptal edildiğini anımsatan Güler, ayrıca boğaz trafiğinin kuzeyden

güneye tek yönlü açık olduğunu belirtti.

Güler, sokakta yaşayan 187 kişinin bakıma, ayrıca 11 çocuğunda kurum korumasına alındığını söyledi.

Kentte elektrik ve doğal gaz dağıtımı konusunda da zaman zaman sıkıntı

yaşandığına değinen Güler, Atatürk ve Sabiha Gökçen hava limanlarında ulaşımın

aksamadığını ifade etti.

Bu geceden itibaren aşı don ve buzlanma yaşanmasının tahmin edildiğini söyleyen Güler, kentte yarın da aralıklı olarak kar yağışının sürmesinin, kuvvetli rüzgar ile sıcaklığın eksi 5 dereceye düşmesinin beklendiğini belirtti.

“Yarına ilişkin uyarılar devam ediyor. Vatandaşlar özellikle toplu taşıma araçlarını tercih etmeli” diyen Güler, kendi araçlarını kullanacakların ise yanlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmaları ve yeterli akaryakıt olmadan trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

-SOKAK HAYVANLARI VE KUŞLARIN BESLENMESİ-

Vali Güler, “Kar örtüsü nedeniyle sokak hayvanları ve kuşlar yemek bulamayacak durumdalar. Vatandaşlardan onlara da sahip çıkmalarını bekliyorum. Kuşlar için balkonlara ve cam kenarlarına ekmek kırıntıları bıraksınlar. Kapı önlerine de çevreyi kirletmeden sokak hayvanları için yiyecekler koysunlar” dedi.

Güler, kentte pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltacağını, ancak soğuk havanın devam edeceğini belirtti.