Vali Güler: Taksim miting yapılacak alan değil





İstanbul Valisi Muammer Güler, Taksim Meydanı'nın temsili anlamda anma ve kutlamalara açık olduğunu belirterek, "Ama bu alan öyle 300 bin kişilik, 500 bin kişilik geniş katılımlarla miting yapılacak bir alan değil" dedi.



Vali Güler, Taksim'deki Türk Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.



1 Mayıs'ın geçen yıl emek ve dayanışma günü olarak ilan edildiğini, bu yıl ise hükümetin resmi tatil olarak ilan etme hazırlığında olduğunu hatırlatan Güler, kendilerinin de 1 Mayıs kutlamaları için Kadıköy, Çağlayan ve Kazlıçeşme meydanlarını tahsis etmeye hazır olduklarını bildirdi.



Güler, 1 Mayıs'ın "kabus, korku ve insanları tedirgin eden bir gün" olmaktan çıkmasını istediklerini belirterek, sendika yöneticileri ve temsilcilerinin, temsili olarak Taksim'e gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyup, açıklama ve kutlamalarını da rahat bir şekilde yapabileceklerini vurguladı.



Taksim Meydanı'nın çok geniş katılımlı toplantılar için uygun bir alan olmadığını ifade eden Muammer Güler, "Buyursunlar temsili mahiyette gelsinler. Kendilerine her türlü yardımda bulunalım. Taksim Meydanı'nda temsili anlamda gelinip anma ve kutlama yapılmasına, mesajların verilmesine mani bir hal yok. Gelsinler 100 kişi, 300 kişi açıklama yapsınlar. Biz de kendilerine yardımcı olalım. Ama bu alan öyle 300 bin kişilik, 500 bin kişilik geniş katılımlarla miting yapılacak bir alan değil" diye konuştu.



Güler, Taksim Meydanı'nda miting düzenlenmesiyle ilgili hiçbir sendikanın başvurusunun bulunmadığını kaydederek, "Ama basından takip ettiklerimiz var. 1 Mayıs görüntüleri İstanbulluları, insanları, bizleri rahatsız etmiyor mu? Israrla böyle bir olayın tekrar etmesinin kime ne faydası var? Madem ki tatil olarak ilan ediliyor, anlayışla bayram coşkusu içinde bunu yapalım" dedi.



"Bizim derdimiz vatandaşlarla, işçiyle karşı karşıya gelmek değil"diyen Güler, vatandaşın son 2 yıldır bir kabus yaşadığını, geçmişteki kabusların yeniden yaşanmasını istemediklerini belirtti.



Vali Güler, Taksim Meydanı konusunda sendika yöneticilerinin anlayışlı davranacaklarını, böylece makul bir yol bulacaklarına inandığını kaydetti.



