Vali Güler: Güç kullanırız

DİSK, KESK ve TMMOB'un yarın 1 Mayıs etkinlikleri için Taksim'e gitmeden önce Pangaltı'da toplanma çağrısına İstanbul Valiliği'nden sert yanıt geldi. KESK Başkanı Evren ise valiliği uyardı: Geçen yılki eylemler de bu tartışmalarla başlamıştı.





İstanbul Valisi Muammer Güler, Pangaltı'da saat 10.00'da yapılacak toplanmanın kanunsuz olacağını söyledi ve polisin müdahale edeceği uyarısında bulundu.



Vali Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, yarınki tedbirleri son kez gözden geçirdiklerini ve bazı hususları yeniden açıklamak istediğini ifade ederken, kamuoyuna bazı açıklamalar yapıldığını anımsattı.



Taksim'de yarın geniş katılımlı mitinge izin verilmediğini dile getiren Güler, 08.30-09.30 saatleri arasında Türk-İş'e, 10.00-11.00 arasında Hak-İş'e ve bugünkü görüşmelerinden sonra DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olmak üzere diğer kuruluşlara, makul sayıda bir katılımla çelenk bırakabilecekleri, saygı duruşunda bulunabilecekleri ve mesajlarını verebileceklerinin ifade edildiğini kaydetti.



DİSK Genel Başkanı Çelebi'nin, Pangaltı'da toplanacaklarına yönelik yaptığı açıklamayı hatırlatan Güler, "Pangaltı'da böyle bir toplantının yapılması, kitlelerin oraya getirilmesi, makul sayının çok üzerinde miting niteliğinde bir araya gelinmesinin kanunsuz toplantı olacağı hususunu buradan hatırlatırım. Biz, Türk-İş'e ve Hak-İş'e hangi izni vermişsek, onlara da benzeri sayıdaki hakkı kullandıracağız" diye konuştu.



Güler, on binleri veya daha fazla kişiyi getirip polisin karşısına dikmenin kanunsuz toplantıya teşvik olacağını belirterek, böyle bir şeye izin verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Taksim'de Türk-İş'in 500-600, Hak-İş'in de bin kişilik bir katılımının söz konusu olacağının söylendiğini kaydeden Güler, DİSK ve diğerlerine de buna benzer bir katılımla oraya gelebileceklerinin ifade edildiğini aktardı.



Aynı yerde CHP milletvekillerinin de toplanarak, oradan alana geleceklerini ifade ettiklerini anlatan Güler, şunları kaydetti:



"Onlara da gerekli kolaylık sağlanacaktır. Taksim'e bekliyoruz. Ancak bir kanunsuz toplantı olarak oraya kitleleri çağırmanın uygun olmadığını düşünüyorum. Birçok grup oraya illegal yoldan gelmek için, olaylara girişmek için birtakım hazırlıklar yapmaktadır. Pangaltı'da toplanılması konusunda, sadece kendilerinin yöneticileri, temsilcileri ve yurt dışından gelen milletvekillerinin, sendika konfederasyonlarının katılımına iştirak edeceklerse, o sayıdaki katılım için orada toplanmalarına izin verilecektir. Onun dışındaki toplantılar söz konusu olmayacaktır."



Vali Güler, kitleleri oraya getirip de sonra "polis bunlara izin vermedi" demek gibi bir emrivakiyi kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirterek, geçen yıl da benzeri bir durumun yaşatıldığını vurguladı.



Trafikle ilgili bir soru üzerine de Güler, sadece Kabataş füniküler hattı ile Taksim metro hattının bir süre aksayacağını, belediye otobüslerinin de Taksim'de bekletilmeyeceğini ifade ederek, oluşabilecek kalabalığın trafiğin aksamasına sebep olup olmayacağını bilemediklerini ve böyle bir şeyin olmasını da istemediklerini kaydetti.



Vali Güler, oraya polisle çatışmak için gelecek gruplar olacağını bildiğini dile getirerek, "Bırakın da onlarla, kanunsuz davrananlara karşı polis mücadele etsin, ama işçi kuruluşlarıyla bizi kalabalıklar oluşturarak karşı karşıya getirmesinler" dedi.





KESK: Makul sayıda toplanacağız



KESK Başkanı Sami Evren Vali Güler'in açıklamalarını değerlendirdi ve uyarıda bulundu: Geçen yılki olaylar da bu tartışmalarla başlamıştı: İşte Evren'in açıklamaları:





- Bir miting yapmıyoruz.

- Buranın miting alanı olmadığını tarif etmediler. Biz de zaten Taksim’de bir miting planlamıyoruz.

- Pangaltı’da makul sayıda toplanacağız.

- Türk-İş Hak-İş gibi örgütler başka bir yerde miting yapıyorlar.

- Biz 70’e yakın örgüt Pangaltı’da toplanacağız.

- Yüze yakın milletvekili geliyor.

- Yüzden fazla uluslar arası heyet geliyor. Sendikaların temsilcileri var.

- Herhangi bir sayı telaffuz etmek doğru değil.

- Biz burada bir mitin tasarlamadığımıza göre Emek ve Dayanışma gününü kutlamak için Taksim’e gelirken bir yerde toplanmak durumundayız.

- Miting olmayacağına göre sayının makul olacağını söylüyoruz.

- Görüşmelerimizde belli bir esnekliği hissettik. Böyle bir polemik devam edecek olursa bunu doğru görmüyoruz.

- Biz sayın valinin açıklamasına karşı bir açıklama yapmak istemiyoruz.

- Valinin üzerinde durduğu geçen yılki görüntülerin ortaya çıkmaması konusunda bir mutabakatımız var.

