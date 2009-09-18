Vali Güler: Garipoğlu önemli bir yardım almış gibi

İstanbul Valisi Muammer Güler, Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun polise herhangi bir iz, emare, takip edecek bir imkan bırakmadan saklanmış olmasının "önemli bir yardım aldığına karine teşkil ettiğini" söyledi.



CEMİL BARAN: Cinayette bazı kişi ve kurumlar kurtarılıyor



Ayasofya Müzesi avlusundaki Padişah Türbeleri'nin ziyarete açılışından sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Güler, Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 197 gün süren takibin ardından teslime zorlandığını ifade etti.

Zanlının firarda olduğunu dönemde yurtiçinde mi, yoksa yurtdışında mı olduğuna dair birçok spekülasyonun yapıldığını kaydeden Vali Güler, olayın hemen ardından, 4 saat içinde bütün delillerin toplandığını, cinayetin şüphelisinin tespit edildiğini, ancak o zaman yakalanamadığını söyledi.

"Suçluyu bildirmemenin ve yakalanmasını engellenmenin suç olduğunu" vurgulayan Güler, "Cem Garipoğlu evet teslim edilmiştir ama teslime zorlandığı konusunu unutmayalım. 197 günlük sürede polisin hiç takibine uğramadan bir yerde gizlenmiş olması, elbette kendisine önemli bir yardım yapıldığı olasılığını doğurur. Bunu kim yapmıştır? Bunu yapanlar içerisinde suç teşkil edecek kişiler vardır, kanunun öngördüğü etmeyecek kişiler vardır" dedi.

Cem Garipoğlu'nun yakalanmasında pazarlığın asla söz konusu olmadığını söyleyen Vali Güler, "Cezayı verecek olan biz değiliz. Cezayı verecek olan bağımsız Türk yargısıdır. Ailesine teslime zorlanma konusunda gerekli hukuki ve manevi sorumlulukların anlatılarak sürekli takip yapılarak, kanunun polise verdiği ve mahkeme kararı ile alınan her türlü teknik, fiziki ve diğer takipler yapılarak böyle bir ortam yaratıldı" diye konuştu.

Vali Güler, Cem Garipoğlu'nun saklanması ve kaçmasının ötesinde işlediği bir suç olduğunu, öncelikle o suçla ilgili varsa diğer delillerin araştırılacağını, daha sonra da kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olanlarla ilgili ayrı bir soruşturma başlatılacağını vurguladı.

Başka gözaltı yok

Gazetecilerin başka gözaltı olup olmadığını sormaları üzerine Güler, "Başka gözaltı yok ama çalışılıyor. Adli merciler bu konudaki çalışmasını polisimizle sürdürecek" dedi.

Güler, "Organize bir korumadan bahsedilebilir mi?" sorusuna da "Ben kendisinin polise herhangi bir iz, emare, takip edecek bir imkan bırakmadan saklanmış olmasını önemli bir yardım aldığına karine teşkil ettiğini söylüyorum. Yani böyle bir şey olmazsa kolay değil" cevabını verdi.

Güler, "Şimdiye kadar gelen ihbarlar, Cem Garipoğlu'nun ailesinin yanıltmaları olabilir mi?" sorusu üzerine, "Olabilir ama yurtdışında 25'e yakın yabancı ülkede Cem Garipoğlu'nun görüldüğü ihbarları geldi. 150'ye yakın kişinin ifadesi alındı. 30'a yakın yerde arama yapıldı. İstanbul emniyeti, kurduğu kriz masasıyla çok özel, çok az sayıda kişi bilgi sızmasını sağlamadan, bilmesi gereken kişilere bilmeleri gerektiği kadar bilgi vererek, ailesi ve yakın çevresi ile de bir çember daraltma, tam saha pres gibi bir yöntemle bu sonucu sağlamıştır" diye konuştu.

"Pazarlık" iddiaları

Vali Güler, Cem Garipoğlu'nun yurtdışına çıktığına ilişkin bir bulgunun asla olmadığını, böyle bir durumda zanlının hemen yakalanacağını belirtti.

Cem Garipoğlu'nun firarda olduğu dönemde teknolojik olarak hiçbir takibe imkan vermeyecek bir ortamda kalmış olabileceğini anlatan Güler, "Ama tabii böyle bir yerde uzun süre kalmak, saklanmak veya saklayabilmek de mümkün değildir. Mutlaka polisin takibine düşeceklerdi" diye konuştu.

Gazetecilerin "pazarlık yapıldığı iddialarını" hatırlatması üzerine Vali Güler, "Böyle bir sonuç alınması, birilerinin belli suçtan kurtarılması veya birtakım takibata uğramayacağı anlamındaki bir taahhüt veya pazarlık asla söz konusu edilemez. Böyle bir şey yapmaya da zaten kimsenin yetkisi yoktur. Devlet böyle bir pazarlık yapamaz. Ama devlet teslime zorlamak için gerekli bütün takipleri, uyarıları ve hassasiyetleri göstermiştir" dedi.