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Vali Güler: DTP'den miting için başvuruda bulunulmadı

23 Ekim 2009 22:35

İstanbul Valisi Muammer Güler, DTP'nin, İstanbul'da miting yapmak için kendilerine müracaatta bulunmadığını bildirdi.
     Valilik'te düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin, ''DTP'nin miting için Valilik'ten izin alacağı yönünde açıklamalar var, izin verecek misiniz?'' sorusu üzerine Güler, ''Böyle bir müracaat olmadı. Sayın İçişleri Bakanımızın yaptığı toplantıda tüm soruların cevapları var. Bize böyle bir müracaat yapılmadı'' dedi.
     Bir gazetecinin, ''Diyarbakır benzeri bir gösteriye izin verecek misiniz?'' sorusu üzerine Vali Güler, ''Böyle bir tablonun İstanbul'da yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz'' diye konuştu.
     DTP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı, Avrupa'dan gelerek teslim olmaları beklenen terör örgütü PKK üyelerine ilişkin, ''Yurt dışından gelecek barış elçilerini düzenleyeceğimiz barış şöleniyle karşılayacağız'' açıklamasında bulunmuş ve Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda şölen düzenlemek amacıyla İstanbul Valiliği'ne başvuracaklarını bildirmişti.

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