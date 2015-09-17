Vali göçmenlere "gidecekler", Başbakan'ın Başdanışmanı "kalabilirler" dedi!

Avrupa gitmek için yürüyerek gittikleri umut yolculuklarında Edirne'deki bekleyişlerini sürdüren Suriyeli mülteciler için Edirne Valisi'nin verdiği "Şehirden ayrılmaları için 3 günlük süre"nin aksine, kente giden Başbakan'ın Başdanışmanı Muhammed Murtaza Yetiş, "İstedikleri kadar kalabilirler" dedi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Avrupa ülkelerine doğru umut yolculuğuna çıkan yaklaşık 2 bin Suriyelinin Edirne'deki bekleyişleri sürüyor.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, dün yaptığı açıklamada, sığınmacılara şehirden ayrılmaları için üç gün süre vermişti.

Durumu görüşmek üzere Edirne’ye gelen Mülteciler ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Başbakan Başdanışmanı Muhammed Murtaza Yetiş, ilin üst düzey yöneticileriyle konuyu değerlendirdikten sonra sığınmacıların temsilcileriyle görüştü.

'İstedikleri kadar kalabilirler'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yetiş, Suriyeli mültecilerin Edirnelilerin misafiri olduğunu ifade ederek, “İstedikleri kadar kalabilirler. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Suriyelileri ikna etmeye çalışmadıklarını anlatan Başdanışman, Türkiye’de 2 milyona yakın Suriyeli'nin olduğunu, bu nedenle Edirne’de de 2 bin kişinin olmasının kendilerinden bir şey kaybettirmeyeceğini söyledi.

Muhammed Murtaza Yetiş, Suriyelilerin, Başbakanla ısrarlı bir görüşme taleplerinin olduğunu kaydetti. Ve kısa süre sonra, sığınmacı temsilcilerinin Başbakan Davutoğlu ile görüşmek için bugün Ankara’ya gidecekleri açıklandı

Yetiş, “O nedenle ikna etmek gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Ama seslerini daha iyi duyurabilmeleri konusunda elbette ki görüşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'Seslerini duyurmak istiyorlar'

Karayoluna yönelmelerinin temel sebebi, deniz yoluyla düzensiz geçişler suretiyle oluşan ölüm vakıalarının önüne geçmeye dönük çalışmalardan kaynaklandığını aktaran Yetiş, "Bir taraftan elbette ki uluslararası diplomasi ve hukuku dikkate almak durumundasın. Bir taraftan da doğrudan yine Suriyeliler'in can güvenliğini emniyet altına almak durumundasınız. Onun için biz, bu tür bir takım bireysel ve fevri tutumları elbette ki karşılamamız mümkün değil. Onlar da zaten böyle bir niyetlerinin olmadığını kendileri de ifade ettiler. Biz sadece sesimizi duyurmak istiyoruz dediler. Biz de bu hususta istedikleri kadar seslerini duyurabileceklerinin özellikle altını çiziyorlar" şeklinde konuştu.

'Avrupa'ya kapılarınızı açın mesajı'

Suriyeli sığınmacıların Yunanistan'a geçmek gibi bir taleplerinin olmadığının altını çizen Başbakan Başdanışmanı Yetiş, "Biz, 'Türkiye'nin batıya uzanan son çıkış kapısından bütün Avrupa’ya kapılarınızı açın, çünkü bizim hayatımız tehlikede' çağrısını yapmak istiyoruz diyorlar" dediklerini aktardı.