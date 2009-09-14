T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali gitti, pisuvarlar geri geldi

Ordu eski valisi Ali Kaban hijyen ve dinen uygun olmaması nedeniyle kaldırttığı cami pisuvarları yeniden takılmaya başlandı.

14 Eylül 2009 03:00

Ordu eski Valisi Ali Kaban'ın ‘hijyen ve dinen uygun olmadığı' gerekçesiyle ‘itikadımıza ters' diyerek kaldırdığı cami tuvaletlerindeki pisuvarlar, yerine takılmaya başladı.

Ordu ve ilçelerdeki camilerin tuvaletlerinde bulunan pisuvarların hijyen ve dinen uygun olmadığı gerekçesiyle ilçe müftülüklerine 20 Temmuz’da gönderilen resmi yazıyla kaldırılması tepkilere neden oldu. Dönemin Valisi Ali Kaban'ın talimatı ile ‘İtikadımıza ters' denilerek kaldırılan pisuvarlarla ilgili haber, büyük yankı uyandırdı.

Çakı: Bu konuyla ilgili bir talimatım yok

Müftülüğün talimatı ile kent merkeziyle ilçeler dahil olmak üzere 6 camiden kaldırılan pisuvarlar, 10 gün önce görevden alınarak merkeze alınan Vali Kaban'ın Ordu’dan ayrılması ardından yeniden takılmaya başladı. Ünye İlçesi Merkez Büyük Cami tuvaletinden sökülen pisuvarlar, önceki günü tekrar yerine konuldu.

İl Müftü Vekili Veysel Çakı, yerlerine takılan pisuvarlardan bilgisinin olmadığını belirterek, “Bununla ilgili herhangi bir talimatım veya görüşmem de olmadı” diye konuştu.

Ordu'da oturan 43 yaşındaki Vedat Şensoy, bu uygulamayı eski Vali Ali Kaban'ın keyfi yaptırımları olarak nitelendirirken, “Kendi çalışma alanıyla hiç bağdaşmayan pisuvar sorunuyla Türkiye gündeminde geniş bir yer aldı. Biz Orduluların sosyal dokusu ve kültürüyle uğraştı. Demokratik kitle örgütleri, medyanın ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Görevden alınması da bizi üzmedi, aksine sevindirdi” dedi.

Diğer camilerden kaldırılan pisuvarların ise yerine takılmadığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24