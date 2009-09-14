Vali gitti, pisuvarlar geri geldi

Ordu eski Valisi Ali Kaban'ın ‘hijyen ve dinen uygun olmadığı' gerekçesiyle ‘itikadımıza ters' diyerek kaldırdığı cami tuvaletlerindeki pisuvarlar, yerine takılmaya başladı.



Ordu ve ilçelerdeki camilerin tuvaletlerinde bulunan pisuvarların hijyen ve dinen uygun olmadığı gerekçesiyle ilçe müftülüklerine 20 Temmuz’da gönderilen resmi yazıyla kaldırılması tepkilere neden oldu. Dönemin Valisi Ali Kaban'ın talimatı ile ‘İtikadımıza ters' denilerek kaldırılan pisuvarlarla ilgili haber, büyük yankı uyandırdı.



Çakı: Bu konuyla ilgili bir talimatım yok



Müftülüğün talimatı ile kent merkeziyle ilçeler dahil olmak üzere 6 camiden kaldırılan pisuvarlar, 10 gün önce görevden alınarak merkeze alınan Vali Kaban'ın Ordu’dan ayrılması ardından yeniden takılmaya başladı. Ünye İlçesi Merkez Büyük Cami tuvaletinden sökülen pisuvarlar, önceki günü tekrar yerine konuldu.



İl Müftü Vekili Veysel Çakı, yerlerine takılan pisuvarlardan bilgisinin olmadığını belirterek, “Bununla ilgili herhangi bir talimatım veya görüşmem de olmadı” diye konuştu.



Ordu'da oturan 43 yaşındaki Vedat Şensoy, bu uygulamayı eski Vali Ali Kaban'ın keyfi yaptırımları olarak nitelendirirken, “Kendi çalışma alanıyla hiç bağdaşmayan pisuvar sorunuyla Türkiye gündeminde geniş bir yer aldı. Biz Orduluların sosyal dokusu ve kültürüyle uğraştı. Demokratik kitle örgütleri, medyanın ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Görevden alınması da bizi üzmedi, aksine sevindirdi” dedi.



Diğer camilerden kaldırılan pisuvarların ise yerine takılmadığı belirtildi.