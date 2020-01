Vali, gazinin elini öptü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Valisi Kemal Çeber, 19 Eylül Gaziler Günü töreninde gazilerle tek tek tokalaştı, 88 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Kara\'nın elini öptü.

Yenişehir Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene, Vali Kemal Çeber\'in yanında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Tören alanına gelen Vali Kemal Çeber, gazilerle tek tek tokalaşırken Kore gazisi Ahmet Kara\'nın elini öptü.

Atatürk Anıtı\'na çelenk konulduktan sonra belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Gazi Ahmet Özcan, \'\'Tarihimizin zaferleri asla unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman verilmelidir. Gazi Türk toplumunun ortak değeridir ve her zaman her yerde hatırlanmalıdır. Sevgili gençler, yarın vatanın sorumluluğu sizlere emanet edilecektir. Türk gençliğine yaraşır bir şekilde durmadan çalışarak ilim ve irfanla bu yüce devleti layık olduğu seviyeye getireceğinize ve canınız pahasına koruyacağınıza inanıyoruz. Vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir\'\' dedi.



FOTOĞRAFLI