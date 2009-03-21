Vali, fedakârlık istedi

İstanbul Valisi Muammer Güler, yerel seçim öncesi yarın (22 Mart) AKP, CHP, Saadet Partisi, DP ve BBP'nin miting yapacağını anımsatarak, "Böylesine yoğun katılımların beklendiği mitinglerle ilgili her türlü trafik önlemini aldık" dedi. Ayrıca İstanbullulardan yarın fedakarlık istediğini söyledi.





Vali Güler, İstanbul Valiliği tarafından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen Nevruz şöleninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, "İstanbul, yarın siyasi partilerin yerel seçim öncesi yapacakları mitinglere sahne olacak. Ne tür önlemler alındı?" sorusu üzerine, yarın hem Kazlıçeşme'de, hem Çağlayan'da, hem de Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı siyasi partinin açık hava toplantısı yapacağını anımsattı.



Güler, mitinglerin yanı sıra 5. Dünya Su Forumu'nun da devam ettiğini anımsatarak, yarın İstanbul'da çok hareketli ve yoğun bir trafik olacağını söyledi.



28 Mart akşamına kadar olan süreçte açık ve kapalı yer toplantılarını tahsis eden ve bu konudaki işlemleri düzenleyen kuruluşların il ve ilçe seçim kurulları olduğunu vurgulayan Güler, "İstanbul Valiliği yer tahsis etmeye ve partilerin programını tanzime yetkili değildir, bu konuda hakem de değildir. Kamuoyunda hep yanlış anlaşılmalar oldu. Biz sadece tahsis edilen meydanlarda güvenlik tedbiri almakla yetkiliyiz" diye konuştu.



Bir yerde sadece bir partinin açık hava toplantısı yapmasını tercih ettiklerine dikkati çeken Güler, sözlerine şöyle devam etti:



"Partiler kendi programlarını buna göre düzenleyemedikleri için veya kendileri ısrarla böyle bir arzu içinde oldukları için, yine Seçim Kanunu gereği ilçe seçim kurulları bir meydana birden fazla talip olursa, onların arasındaki düzenlemeyi ya kura çekerek, ya da aralarında anlaşma sağlayarak tanzim ediyor. Bu da bizim dışımızda gelişti. Yarın Kazlıçeşme'de AKP'nin, Çağlayan'da CHP ve Saadet Partisi'nin, Çağlayan'ın yanındaki ayrı bir saha olarak değerlendirilen top sahası olarak belirtilen yerde de BBP'nin, bir başka yerde de DP'nin mitingleri olacak. Böylesine yoğun katılımların beklendiği mitinglerle ilgili her türlü trafik önlemini aldık."



Vali Güler, emniyet yetkililerinin katılımıyla, aynı meydanda miting yapacak siyasi parti yetkilileri ile dün toplantı yaptıklarını ve gerekli konularda mutabakat sağladıklarını bildirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde, yarın kapatılacak yollarla ilgili bilginin de yer aldığını hatırlatan Güler, "Yarın İstanbullulardan biraz sabır, biraz fedakarlık bekliyorum. Miting yapan siyasi partilerden de trafik kurallarına uymalarını, İstanbul'da günlük hayatı sıkıntıya sokabilecek herhangi bir eylemde bulunmamalarını bekliyorum" dedi.



Muammer Güler, seçimlerin, demokrasinin şöleni olduğunu, seçimin olduğu yerde de propagandanın olacağına işaret ederek, "Ama hepsinin bir araya gelmesi, bir de Dünya Su Forumu'nun olması, biraz hareketlilik yaratacak ama ben bu hareketliliği hep beraber aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



“Statların kapasitesi belli”



İstanbul Valisi Muammer Güler, bir gazetecinin, "Stadyumların siyasi partilere miting yapmaları için tahsisi söz konusu olamaz mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Onu şöyle düşünmek lazım: Bir stadın alacağı kapasite belli. Şimdi en fazla seyirci alabilen stadyum 40 bin kişi alıyor ama siyasi partiler çok fazla sayıda kişiyi bir araya getirmek istiyor. Onun zorluğu var. Yoksa istedikleri zaman... İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alanlar belli. İstanbul'da bu alanlar çok kısıtlı. Bu tartışılabilir. İstanbul'da bu alanlar çoğaltılabilir mi? Çoğaltılabilir ama bunları belli meydanları da içine katarsanız, günlük hayatı sıkıntıya sokarsınız. İstanbul'da Kazlıçeşme, Çağlayan, Kadıköy ve Kartal meydanları, toplantı ve gösteri yürüyüşleri tespit ve ilan edilmiştir, seçim kurulları da bunları nazara almıştır. Bunun dışındaki meydanlar günlük hayatı sıkıntıya sokacak yerlerdir. Bunun dışındaki yerlerde yaptığınız takdirde bir demokratik hakkınızı kullanırken, başkalarının özgürlüklerini sınırlandırma gibi bir sıkıntıya girersiniz. Keşke İstanbul'da yüzlerce meydan olsa, günlük hayatı sıkıntıya sokmayan ve bunlar da tahsis edilebilse... "



"Yani bir siyasi partinin, miting için bir stadı istemesi halinde bir sıkıntı olmaz mı?" sorusuna Güler, şu yanıtı verdi:



"İl ve ilçe seçim kurullarına başvururlar. Onlar da eğer böyle bir tahsiste bulunurlarsa, tabii ki il ve ilçe seçim kurullarının tek yapacağı şey, alanları tahsis ederken güvenlik yönünden sıkıntı olup olmayacağını güvenlik makamlarına sormaktır. Şimdiye kadar böyle bir talep olmadı. Genellikle tespit edilen alanları tercih ederler. Çünkü siyasi partiler geniş katılımlı şölen havasında toplantı yapmak istemekte. Stadyumların belli kapasitesi var, futbol sahasının bulunduğu bölümde de toplantı yapmanın o sahalara zarar vermesi söz konusu olabilir ama özel günler, şenlikler festivaller yapılabilir."



Güler, yarın havanın yağmurlu olmasının beklendiğini ifade ederek, mitinglerin sağlık, huzur ve güvenlik içinde geçmesini diledi.



