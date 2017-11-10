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Vali eşinden şehit anne ve eşlerini evinde ağırladı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Van’da şehit olan güvenlik görevlileri'nin anne ve eşlerini evinde misafir etti

10 Kasım 2017 00:14

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Van’da şehit olan güvenlik görevlileri\'nin anne ve eşlerini evinde misafir etti.
Vali eşi Sevcan Zorluoğlu, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin anne ve eşlerini evinde misafir etti. Ağırladığı şehit anneleri ve eşlerine çeşitli ikramlarda bulunup sohbet eden Zorluoğlu, bu gibi davetleri ilerleyen dönemde gerek vali konağında, gerekse kendi evlerinde sık sık bir araya gelerek tekrarlayacaklarını söyledi. Zorluoğlu, ziyarette şehit anne ve eşlerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyerek, kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
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