-VALİ ERKMEN: OLAYIN SİYASİ YÖNÜ YOKTUR DENİZLİ (A.A) - 23.10.2010 - Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Belediye Başkanı Nail Sancak'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesiyle ilgili olarak, ''Üzerine basarak söylüyorum, olayın herhangi bir siyasi yönü yoktur. Tamamen bir içkili yer işletmecisinin yapmış olduğu bir hareket'' dedi. Erkmen, olayla ilgili olarak bilgi almak için geldiği Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Maalesef başkanımızı kaybettik. Bir, iki gündür zaten tehdit de almış. Tabii hepimiz üzgünüz. Gerek ailesine, gerek arkadaşlarına, tüm Yenicekentlilere başsağlığı diliyoruz. Tabii şu anda yapanlar elde. O işin sevindirici bir tarafı, ama onlar adalet tarafından gerekli cezalarını görecekler. Ama bizim üzüntümüz, arkadaşımızı kaybetmiş olmak. Hepimizin başı sağolsun diyoruz. Üzerine basarak söylüyorum, olayın herhangi bir siyasi yönü yoktur. Tamamen bir içkili yer işletmecisinin yapmış olduğu bir hareket. Başkanı alıp buraya olay sonrasında intikal ettiren arkadaşlarımız, hepsi olayı çok yakından görmüş durumdalar ve olayları da yakından biliyorlar. Tabii ki biz gereğini yapacağız.'' Başkan Sancak'ı olay sonrası hastaneye getiren kişinin, kahvehane önündeki bıçaklama olayına tanık olduğunu bildiren Erkmen, ''Bunların gelip 3 kişi olarak saldırdıklarını, başkanın orada otururken böyle bir saldırıya muhatap olduğunu, başkanın da kendini savunmak için silahını çıkartıp onlara ateş açtığını, bütün arkadaşlarımız görmüş durumdalar. Onun için buraya gelip de herhangi bir tecavüz söz konusu değildir'' diye konuştu.