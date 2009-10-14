Vali: Domuz gribinden okul tatili doğru değil

Ankara Valisi Kemal Önal, bir öğrencide domuz gribi virüsüne rastlanan Özel Bilkent İlköğretim Okulu'nda eğitim ve öğretimin devam edeceğini, şimdilik okulun tatil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuz gribi virüsü tespit edilen 7. sınıf öğrencisi B.T'nin temas ettiği öğrencilerin 7'sinden alınan numunelerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ndeki laboratuvarda incelendiğini, bununla ilgili sonuçların henüz alınmadığını söyledi.

Söz konusu okulda eğitim ve öğretimin devam edeceğini belirten Önal, ''Şimdilik herhangi bir tatil söz konusu değil'' dedi.

Öte yandan, Özel Bilkent İlköğretim Okulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, okulun yarın tatil olmadığı bildirildi.

Bu arada, domuz gribi virüsü tespit edilen öğrencinin geçtiğimiz haftalarda İskoçya'da bir yaz okuluna katıldığı, virüsü buradan kapmış olabileceği tahmin ediliyor.