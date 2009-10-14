T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali: Domuz gribinden okul tatili doğru değil

14 Ekim 2009 03:00

Ankara Valisi Kemal Önal, bir öğrencide domuz gribi virüsüne rastlanan Özel Bilkent İlköğretim Okulu'nda eğitim ve öğretimin devam edeceğini, şimdilik okulun tatil edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuz gribi virüsü tespit edilen 7. sınıf öğrencisi B.T'nin temas ettiği öğrencilerin 7'sinden alınan numunelerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ndeki laboratuvarda incelendiğini, bununla ilgili sonuçların henüz alınmadığını söyledi.

Söz konusu okulda eğitim ve öğretimin devam edeceğini belirten Önal, ''Şimdilik herhangi bir tatil söz konusu değil'' dedi.

Öte yandan, Özel Bilkent İlköğretim Okulu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, okulun yarın tatil olmadığı bildirildi.

Bu arada, domuz gribi virüsü tespit edilen öğrencinin geçtiğimiz haftalarda İskoçya'da bir yaz okuluna katıldığı, virüsü buradan kapmış olabileceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24