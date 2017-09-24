Vali Doğanay’dan, yağmurun vurduğu Arhavi’ye ziyaret (2)

ARHAVİ\'DE SELİN HASARI BÜYÜK

Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüştü. Kapisre Deresi\'nin taşması sonucu mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, işyerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Arhavi\'de günün ilk ışıkları ile birlikte hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre 285 işyeri ile 125 konut selden hasar gördü. İlçede 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi\'de sel sularından etkilendi. İçme suyunun kesildiği, enerji nakil hatlarının zarar gördüğü ilçede bazı mahalle ve köy yolları da heyelanlar sonucu ulaşıma kapandı. Arhavi Belediyesi ile çevre ilçelerin belediyelerinin gönderdiği araçlarla yol açma ve temizlik çalışması başlatıldı.

\'ÖLÇÜLDÜ, BİÇİLDİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLEMEDİ\'

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, şiddetli yağmurun sele dönüştüğü Arhavi\'de hasarın büyük boyutlarda olduğunu belirterek yağmur gelmeden aldıkları önlemlerle hasarın daha da büyük boyutlara ulaşmasının önlendiğini açıkladı. Bölgede lokal ve şiddetli yağmurlarla taşan derelerin artık yataklarına sığmadığını ifade eden Hekimoğlu, şöyle dedi:

\"Bu dere yatakları tamamen yetersiz. Komşu iki ilçede hiçbir şey yokken yağmur sadece bizi vurdu. Bu seller kaderimiz oldu. Daha öncede benzer sellere maruz kalmıştık. Karayolları ve DSİ ile sellere karşı planlama yaptık ve projeler hazırladık. DSİ ve Karayolları ile bu afetin önüne geçilerek çözümleri ürettik.Karayolları denize dik açılan yağmur suyu deşarjlarının ihalesini yaptı ama ihale prosedürleri nedeniyle iş başlamadı. Karayolları kısmen kendisi çalıştı ama ihaleler yapılmasına rağmen iş başlamayınca kalıcı çözüm alınamadı. DSİ Bölge Müdürlüğünün yaptığı taşkın önleme proje ihalesi rakip firmanın itirazı nedeniyle başlamadı. Yeni havza planlamaları yapıldı Ölçüldü, biçildi ama tedbirler hayata geçirilemedi. Bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.\"



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