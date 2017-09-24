T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Doğanay’dan, yağmurun vurduğu Arhavi’ye ziyaret (2)

ARHAVİ'DE SELİN HASARI BÜYÜK Artvin'in Arhavi İlçesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüştü

24 Eylül 2017 18:10

ARHAVİ\'DE SELİN HASARI BÜYÜK
Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüştü. Kapisre Deresi\'nin taşması sonucu mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, işyerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Arhavi\'de günün ilk ışıkları ile birlikte hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre 285 işyeri ile 125 konut selden hasar gördü. İlçede 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi\'de sel sularından etkilendi. İçme suyunun kesildiği, enerji nakil hatlarının zarar gördüğü ilçede bazı mahalle ve köy yolları da heyelanlar sonucu ulaşıma kapandı. Arhavi Belediyesi ile çevre ilçelerin belediyelerinin gönderdiği araçlarla yol açma ve temizlik çalışması başlatıldı.
\'ÖLÇÜLDÜ, BİÇİLDİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLEMEDİ\'
Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, şiddetli yağmurun sele dönüştüğü Arhavi\'de hasarın büyük boyutlarda olduğunu belirterek yağmur gelmeden aldıkları önlemlerle hasarın daha da büyük boyutlara ulaşmasının önlendiğini açıkladı. Bölgede lokal ve şiddetli yağmurlarla taşan derelerin artık yataklarına sığmadığını ifade eden Hekimoğlu, şöyle dedi:
\"Bu dere yatakları tamamen yetersiz. Komşu iki ilçede hiçbir şey yokken yağmur sadece bizi vurdu. Bu seller kaderimiz oldu. Daha öncede benzer sellere maruz kalmıştık. Karayolları ve DSİ ile sellere karşı planlama yaptık ve projeler hazırladık. DSİ ve Karayolları ile bu afetin önüne geçilerek çözümleri ürettik.Karayolları denize dik açılan yağmur suyu deşarjlarının ihalesini yaptı ama ihale prosedürleri nedeniyle iş başlamadı. Karayolları kısmen kendisi çalıştı ama ihaleler yapılmasına rağmen iş başlamayınca kalıcı çözüm alınamadı. DSİ Bölge Müdürlüğünün yaptığı taşkın önleme proje ihalesi rakip firmanın itirazı nedeniyle başlamadı. Yeni havza planlamaları yapıldı Ölçüldü, biçildi ama tedbirler hayata geçirilemedi. Bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARHAVİ SELİN HASARI BÜYÜK Artvin ArhaviKapisre DeresiArhaviHalk Eğitim MerkeziArhavi BelediyesiBİÇİLDİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLEMEDİ Belediye Başkanı Coşkun HekimoğluBölgedeHekimoğluKomşuBuKarayollarıDSİDSİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24