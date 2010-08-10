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VALİ DOĞAN: İNCELEME SÜRÜYOR KONYA (A.A)

10 Ağustos 2010 22:08

-VALİ DOĞAN: İNCELEME SÜRÜYOR KONYA (A.A) - 10.08.2010 - Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, bir polis memurunun radar uygulaması sırasında şehit edilmesiyle ilgili olarak ''Arkadaşlarımız incelemeye çalışıyor. Biraz sabretmemiz lazım. İnşallah sonuca ulaşacağız'' dedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ömer Durmaz'ın radar kontrolü yapmakla görevlendirilmiş bir polis memuru olduğunu belirtti. Polis memuru Durmaz'ın radar görevinin doğası olarak tek başına görev yaptığını ifade eden Doğan, ''Birilerinin silahlı saldırıda bulunduğu anlaşılıyor. Arkadaşlarımız incelemeye çalışıyor. Biraz sabretmemiz lazım. İnşallah sonuca ulaşacağız'' diye konuştu. Doğan, gazetecilerin saldırının terör olayı olup olmadığıyla ilgili sorusunu ''Her ihtimali değerlendirmemiz lazım'' diye yanıtladı. Olayın kan davası olduğu yönünde iddialar bulunduğuyla ilgili  soru üzerine de Doğan, ''Bu kadar taze bir olayı değerlendirme gücüne sahip olan kimse yoktur. Merak etmeyin, devlet onlardan daha hızlı değerlendirir'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin polisin ceza yazdığı kişinin olayı gerçekleştirme ihtimaliyle ilgili sorusu üzerine Vali Doğan, ''Bunların hepsi insanların kendilerine göre mantık yürütmesiyle ortaya çıkan sonuçlardır ama suçlar her zaman bu mantık silsilesine göre oluşmazlar, işlemezler. Onların kendisine ait bir doğası vardır. Bırakın arkadaşlarımız, uzmanlar bu işi çözsün'' dedi.

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