Vali deprem konutlarını beğenmedi

Van Valisi Münir Karaloğlu, deprem sonrası evini yapana yardım (EYY) kapsamında Alaköy Köyü'nde yapılan inşaatları denetledi. İnşaatlarda bir çok eksiği gören Vali Karaloğlu, denetlemeyi yapan müşavir firma yetkililerini uyardı.

Van ’da geçen yıl meydana gelen depremler sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürerken, Van Valisi Münir Karaloğlu vatandaşların EYY kredileriyle yaptırılan konutların inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Alaköy Köyü’nde bir konutun temelinde yaptığı incelemelerde işçilik ve malzemedeki eksiklikleri gören Vali Karaloğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Taha Al ve görevli kontrolörlere inşaatları sıkı takip etmeleri talimatını verdi.

‘Kaliteyi arttırmıyorsa çekip gitsin’

Müşavir firma yetkilisine yapılan inşaatlardaki eksiklikleri ileten Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Taha Al’a da inşaatlardaki kalitenin artırılmaması halinde müşavir firmanın değiştirilmesini istedi. Vali Karaloğlu, "Kontrollerimiz iyi gitmiyor. Böyle gidecekse müşavir firmamızı değişelim. Müşavir firma sadece hak ediş düzenleme görevini algılamış olabilir. Hak ediş için bu kadar para ödemeye gerek yok. Müşavir firma bu işin kalitesini artıracak. Bu kaliteyi artırmıyorsa çekip gitsin. Bu inşaatların kalite kontrolünü müşavir firma yapacak. İnşaatların işçiliğini beğenmiyorum. Köylerdeki konutların sadece kredisini veriyoruz. Vatandaş kendisi veya anlaştığı müteahhit firma aracılığıyla bizim vermiş olduğumuz kredi üzerinden konutlarını yapıyor, yaptırıyor. Biz neyi yapıyoruz. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle müşavir firmamız var, bu evlerin kalite kontrollerini yapıyoruz. Beton kalitelerine, demir kalitelerine, inşaatın statiğine bakıyoruz. Kaliteyi arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız ne? Artık ders almamız lazım. Depremde can kayıplarımız oldu. Alaköy’de bu can kaybı yaşadığımız köylerden bir tanesi. Biz kendimize artık yeni tabutlar yapmayalım" dedi.

17 bin 471 konut bitme aşamasına geldi

Deprem sonrası Van ve Erciş ’te depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan 17 bin 471 konutun bitme aşamasına geldiğini de kaydeden Karaloğlu, yapımı tamamlanan konutların hak sahibi kuralarının da önümüzdeki hafta noter huzurunda çekileceğini söyledi. 23 Ekim tarihine kadar konutların kura çekiminin tamamlanacağını ifade etti.