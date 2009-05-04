Vali, Deniz Feneri'ne övgüler yağdırdı

Denizli Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Almanya'da yöneticilerinin adının karıştığı yolsuzluk davasıyla gündeme gelen Deniz Feneri Derneği'ni övdü.



Deniz Feneri Derneği'nin Denizli'deki mağazasının açılışını yapan Çatmadım, "Deniz Feneri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yardıma muhtaç insanlara ulaşıyor, yardım yapıyor. Kendilerini kutluyorum, halkımızın duyarlılığıyla başarılı çalışmalarının devam edeceğini umuyorum'' dedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Taş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz'ın da katıldığı açılışta Deniz Feneri Derneği'nin temel ihtiyaçların yanı sıra, iş kurma ve barınma ihtiyaçlarını da karşıladığını belirten Çatmadım, şunları söyledi:



"Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları yardıma muhtaç insanlarımızın yanında. Canla başla çalışıyoruz. Deniz Feneri ve benzeri dernek ile vakıflar aracılığıyla yardımsever vatandaşlarımız da muhtaç insanlara ulaşıyor. Memleketimizin her köşesine yardım götürüyorlar.''



Mağaza 1 ay açık



Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilcisi Hamit Kunt da, giyim mağazasının 1 ay açık kalacağını ve Denizli'de 2 bin muhtaç insanın giyim ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Kunt, "Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'nin 18'inci denetimi bir ay önce yapıldı. Bir kalem üründe bile usulsüzlük bulunamadı. Almanya'daki dernekle hukuken ve kanunen hiçbir bağımızın olmadığı tespit edildi. On binlerce aileye yardım yapmaya devam edeceğiz. Yoksulların günlük ihtiyaçlarını karşılarken, barınma ve iş kurmada da insanlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.