Vali Demirtaş: 15 Temmuz'da, İncirlik Üssü'nün elektriklerini kesip, 'vur' emri verdim

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü\'nün elektriklerini kesip, üsse giriş-çıkışları engellemek için polise \'Vur\' emri verdiğini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi\'nde \'15 Temmuz Darbe Girişimi ve Adana\' konulu konferansa katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği konferansta, Vali Demirtaş, darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirdi.

İNCİRLİK\'İ ANLATTI

Darbe girişimi gecesine ilişkin gelişmeleri kendi gözlemiyle aktaran Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

\"Darbe girişimini televizyonda gördük. Gerekli emirleri verip kentte tedbir aldık. Kesinlikle yanlış hareket içinde olanlara karşı \'vur\' emri verildi. Özellikle İncirlik Üssü\'ndeki 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nın giriş çıkışlara kapatılması, üs çevresinin sarılması, önünün büyük ve zırhlı araçlarla kapatılması, elektriğinin kesilmesi talimatını verdim. Giriş-çıkış yapmak isteyenlerin engellenip vurulması talimatını verdim. Askeri birliklerde silah depolarının kontrolünü sağladık. Vatandaşlarımızla birlikte bu hain darbe girişimine karşı mücadele ettik. Birlik ve beraberlik içinde bu millet her türlü zorluğun üstünden gelecek Allah\'ın izniyle. O gece yaralanan gazilerimiz oldu. Şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.\"



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