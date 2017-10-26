Vali Demir: Bağ evlerinde gıda bırakmayın

Deniz TOKAT/UŞAK, (DHA) - UŞAK Valisi Salim Demir, terör unsurların kış aylarında kentte barınmasına engel olmak amacıyla vatandaşları, şehir merkezinden uzaktaki kırsal kesimlerde ve bağ evlerinde gıda maddeleri bulundurmaması konusunda uyardı.

Uşak Valiliği, vatandaşları kış mevsimi öncesi kırsal kesimlerde veya kent merkezinden uzak yerlerdeki evlerinde gıda maddesi bulundurmaması yönünde uyardı. Vali Salim Demir, vatanın bölünmezliği ve vatandaşların huzuru için güvenlik güçlerinin şehir merkezleri ve kırsal kesimlerde özveriyle çalıştığını belirtti.

Terörle mücadelede vatandaşların da alabileceği tedbirler olduğunu belirten Vali Demir, \"Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak yasa dışı unsurların kış aylarında bölgemizde barınmalarına ve sığınmalarına engel olmak amacıyla, sözkonusu bağ, bahçe ve yayla evlerinde yiyecek, içecek gibi gıda maddelerinin ve varlıklarını sürdürmelerini kolaylaştıracak yaşam malzemelerinin bulundurulmaması gerekiyor. Yasa dışı unsurların bu evlere giriş yapılmasını engellemek üzere söz konusu yapıların muntazam bir şekilde kilitlenip kapatılması, terörle mücadelede etkili bir tedbir olacaktır\" diye konuştu.

Vali Demir, vatandaşların şüphelenilen durumlarda güvenlik güçlerine haber vermesi gerektiğini ifade ederek, \"Vatandaşlarımızın şehir dışında, kırsal kesimde, köy ve yaylalarımızda kışın kullanmadıkları bağ, bahçe ve yayla evlerinde belirtilen tedbirleri almaları, bu konuda şüphelendikleri durumlar hakkında en kısa sürede güvenlik güçlerine haber vermelerini rica eder, vatandaşlarımızın gösterecekleri hassasiyete şimdiden teşekkür ederim\" dedi.

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