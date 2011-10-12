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Vali Çoş'tan bitmek bilmeyen kamu projelere tepki

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, "Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı'nı 120 günde inşa etti.

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, "Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı'nı 120 günde inşa etti. Kamu binalarının onarımları 60 günde tamamlanamıyor" dedi.

Validen bitmek bilmeyen projelere tepki

Coş, 2011 yılı dördüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, projelerin öngörülen zamanda bitirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Coş, bir işin ödeneği olmasına rağmen bitmemesini eleştirerek, “Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı 120 günde inşa etti. Kamu binalarının onarımları 60 günde tamamlanamıyor. 100-200 bin liralık bir binanın onarımını yaptıramamak bizim için züldür. Zaten iki ay ihale, iki ay inşaat için süre veriliyor. Para varken dört ayda bir onarımı bitiremiyoruz. Altı ayda basit bir binanın tamirini sonlandırabilirsek, ne ala. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İşlerin daha da hızlanmasını istiyorum. Arkadaşlarımın işlerini takip etmelerini, teknik elamanlarını kimi zaman sorgulamalarını bekliyorum” dedi.

Vali Coş, eski yapıtların zamana meydan okurken 21. yüzyılın bilgisayar teknolojisi ile yapılan binalarının 20 yılda içinde oturulamayacak hale geldiğini kaydetti. Bir yaklaşık maliyetin tespiti ile ihale dosyasının hazırlanmasının aylarca sürmesine de tepki gösteren Coş, yatırımlarda kaybedilen zamanın telafisinin mümkün olmadığını belirtti.

Kamu çalışanlarını ihalelerde dikkatli davranmaları konusunda uyaran Vali Coş, yasaların kendilerine verdiği takdir hakkının kamu yararına kullanılmasını isteyerek, her türlü suiistimalin önüne geçilmesinde ilgili kurum temsilcilerine büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Coş şöyle devam etti:

“Yaklaşık maliyetin altında teklifin verilmesi yetmez. Piyasa rayiçlerine uygun olması gerekiyor. Özellikle inşaatla ilgili birim fiyatlarımızla şu andaki cari piyasa rakamları arasında belli bir makas var. Bu makası kamu lehine eşitleyebilmek için ihale yetkililerinin uyanık olması lazım. Uygun tenzilat oranları elde edilmediği takdirde yetkililer devreye girip, ihaleyi iptal etmeli.”

İhalelerdeki yaklaşık maliyet hesaplamalarındaki hataların genellikle idarenin aleyhine gerçekleştiğini anlatan Coş, müteahhidin aleyhine hiç hata olmadığına da dikkati çekti.


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