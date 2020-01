Vali Coş: Sakarya’da IŞİD var değil

Sakarya’dan IŞİD’e katılım olduğu iddialarıyla ilgili konuşan Vali Hüseyin Avni Coş, "Sakarya'da IŞİD var değil. 1 milyon Sakaryalının bir tanesinin oraya gidip örgüte katıldığına dair bir duyumu aktardık. O duyum bizde vardı zaten. Onun dışında başka somut bir belge yok. Ama biz bütün istihbari unsularımızla meseleyi müzakere ediyoruz. Ama istihbari bilgilerin paylaşılması aktarılması da mümkün olamayacağı için meselenin takip edildiğini bütün bilgilerin kıymetlendiğini bilmenizi ve bu hususta vatandaşımızın huzursuz olacağı bir şey olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Aziz Güvener’in haberine göre, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş paralel yapı ile mücadele edeceğini söyledi. Doğan HaberVali Coş, "Sakarya’mızda da böyle bir anlayışı, zihniyeti ortaya koymak isteyen kim olsa olsun, mücadele edeceğiz. Valinin görevlerinden bir tanesi kanun ve nizam hâkimiyetini sağlamak… Dolayısıyla hâkimiyetini sağlayacağız" diye konuştu.

Basın toplantısı düzenleyen Vali Hüseyin Avni Coş, göreve başladığından sonra yaptığı bu ilk basın toplantısına Cihan Haber Ajansı'nın çağrılmamasıyla ilgili 'kasti yaklaşım olmadığını' söyledi. Vali Coş, şunları söyledi:

"Bizim verdiğimiz bir toplantıya davet edilmiş mi edilmemiş mi tam bilmiyorum ama edilmediyse de bunda bir kasıt aramak, burada basın özgürlüğüne darbe anlamı çıkarmaya çalışmak biraz fazla abartılı bir yaklaşım olur. Dolayısıyla neticede bir davettir, siz de bazen düğününüzde en sevdiğiniz yakınlarınızı bile unutabiliyorsunuz. Söz konusu basın kuruluşuyla ilgili arkadaşlarımızla da konuşuruz bakarız değerlendirmeyi yaparız. Ancak bir kasti yaklaşımın olmadığını bilmenizi istiyoruz. Muhakkak ki bize başvuran Cihan Haber Ajansı da dahil herkesin görevini iyi bir şekilde yapabilmesi için imkan sağlarız. Kendilerine bilgi veririz."

Vali Hüseyin Avni Coş, basın kuruluşlarının da basın meslek ilkelerine uygun çalışması gerektiğini söyledi. Coş, "Bir takım siyasi mülahazalarla elindeki kamerayı makineli tüfek gibi kullanmaya kalkışan bir zihniyeti de hiç bir zaman tasvip etmemiz, tasdik etmemiz de beklenemez. Bütün bu kameralar, basının kamuoyunun bilgi edinmesi içindir" dedi.

Paralel yapıyla mücadele

Vali Coş paralel yapı iddialarıyla ilgili bir soruya üzerine, "Devletin işleyişine müdahale etmelerine ve paralel devlet diye nitelendirilen devletin bilinen, işleyişini aksatmaya çalışmalarını kabul etmek ve bunu hoş görmek, bunun sonuçlarını makul görmek asla mümkün değildir" dedi. Vali Coş, bu konuda şunları söyledi:

"Çok kez sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi ve bu konu Milli Güvenlik Kurulu'nda da görüşüldü ve karara bağlandı. Elbette bütün devlet birimlerinin, devlete zarar veren, milli menfaatlere zarar veren her türlü oluşuma karşı fevkalade dikkatli olmaları, bunların zarar vereceği tertip ve tuzaklara karşı uyanık olmaları ve üzerine düşeni yapmaları gerekiyor. Devlet görevlileri de görevleri bellidir. Neyi nasıl yapacakları bellidir. Onun dışında başka şahıslardan odaklardan emir almaları, resmi görevlileri hoş karşılamak mümkün değil. Zaten bu paralel dediğimiz şey orada ortaya çıkıyor. Bu tür oluşumlarla, Sakarya’mızda da böyle bir anlayışı zihniyeti ortaya koymak isteyen kim olsa olsun mücadele edeceğiz. Valinin görevlerinden bir tanesi kanun ve nizam hakimiyetini sağlamak. Dolayısıyla hakimiyetini sağlayacağız. Ahmet'in, Mehmet'in hakimiyeti değil hukukun üstünlüğü sağlanacak. Milli iradenin seçtiği kişilerin dışında başka şahısların yetki kullanmaya kalkışmaları, devleti yönetmeye kalkışmalarını kabul etmek, benimsemek, hoş görmek hiç bir zaman mümkün değil. Bunların oraya koyacakları her türlü fitne, fesat her türlü şeye karşı dikkatli olacağız. Bunların başarıya ulaşmaması için bütün vatandaşlarımızla birlikte hukukun bizlere tanıdığı bütün imkanları kullanacağız."

Sakarya'da IŞİD iddiası

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, IŞİD'in Adapazarı'nda örgütlendiği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Vali Coş, bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. IŞİD'e Adapazarı'ndan sadece bir kişinin katıldığı görüşünü savunan Vali Coş, "Sakarya'da IŞİD var değil. 1 milyon Sakaryalının bir tanesinin oraya gidip örgüte katıldığına dair bir duyumu aktardık. O duyum bizde vardı zaten. Onun dışında başka somut bir belge yok. Ama biz bütün istihbari unsularımızla meseleyi müzakere ediyoruz. Ama istihbari bilgilerin paylaşılması aktarılması da mümkün olamayacağı için meselenin takip edildiğini bütün bilgilerin kıymetlendiğini bilmenizi ve bu hususta vatandaşımızın huzursuz olacağı bir şey olmadığını söylemek istiyorum" dedi.