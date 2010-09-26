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VALİ COŞ: İÇERDEN ATEŞ EDİLMİŞ AYDIN (A.A)

26 Eylül 2010 01:03

-VALİ COŞ: İÇERDEN ATEŞ EDİLMİŞ AYDIN (A.A) - 25.09.2010 - Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Söke Askerlik Şubesi'ndeki olayda yaralanan er Hakan Selekkaya'nın şehit olduğunu söyledi. Vali Coş, yaptığı açıklamada, Askerlik Şubesi'ne dışarıdan saldırı yapıldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek, ''Yaralanan askerimiz şehit oldu. İçeriden 3 el ateş edilmiş. Boş kovanlar Şube bahçesinde bulunmuş. Silahlar belli. Silahların yapılacak balistik incelemesi sonucu kimin ateş ettiği ortaya çıkacak. Askerler arasında ateş edilmiş. Kaza mı başka bir şey mi belli değil. Kimin ateş ettiği de henüz belirlenmedi. Silahların balistik incelemesi sonucunda belli olacak. Firar eden herhangi bir askerimiz yok'' diye konuştu. Coş, Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmaya başladığını sözlerine ekledi. Bu arada Söke'de Askerlik Şubesi'ne saldırı yapıldığı yönündeki iddiaların duyulması üzerine, halk Askerlik Şubesi önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemi alan polisle, olayın meydana geliş şeklini öğrenmek isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine, halkı sakinleştirmek için olay yerine gelen Kaymakam Mehmet Demirezer, olayın ardından saldırı iddialarının ortaya atıldığını belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi. Demirezer, ''Saldırı söz konusu değil. İnceleme devam ediyor. Daha sonra açıklama yapacağız'' dedi. Vatandaşın Askerlik şubesi önündeki bekleyişi sürüyor.  Askerlik Şubesi'nden silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polisler, bilgi toplamak için görgü tanıkların ifadelerine başvurdu. Vatandaşın verdiği bilgi doğrultusunda, polis telsizinden ilk anda saldırganın eşkaliyle ilgili bilgi içeren anonslar yapıldığı iddia edildi.

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