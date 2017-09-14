Vali Civelek, yangın mağduru Zeytinköylü'leri ziyaret etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Valisi Esengül Civelek, orman yangınında onlarca konutun yandığı Zeytinköy Mahallesi\'ne yerleştirilen konteynerlerde yaşayanları ziyaret etti.

Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen 6 Eylül\'de çıkan yangın, bölge halkına kabusu yaşattı. Rüzgarın müdahaleyi güçleştirdiği yangın, ertesi gün de devam eden çalışmalarla söndürülebildi. Alevlerin 2 kez içine girdiği, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve ormancılardan bazıları, dumandan etkilendi. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördüğü belirtildi. 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo ise tamamen yandı.

Evleri yananlar, yangın sonrası bölgeye kurulan konteynerlere yerleşti. Vali Esengül Civelek, mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Yaptığı açıklamada orman yangını nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Civelek, \"Yangının ardından evleri zarar gören vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kısa sürede mahalleye konteynerler, battaniye ve yatak başta olmak üzere yardım malzemelerini ulaştırdık. Vatandaşlarımız şu an konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Devletimizin, her zaman vatandaşımızın yanında\" diye konuştu.

Vali Civelek\'e Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız eşlik etti.



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