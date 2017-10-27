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Vali Bilmez, şehit ailesini ve gaziyi evlerinde ziyaret etti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çıldır ilçesinde şehit ailesini ve gaziyi evlerinde ziyaret etti

27 Ekim 2017 14:43

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çıldır ilçesinde şehit ailesini ve gaziyi evlerinde ziyaret etti.
Çıldır\'a giden Vali Mehmet Emin Bilmez, Kaymakam Bedirhan İmamoğlu  ve İlçe Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ile birlikte Aşıkşenlik Mahallesi\'nde, 1996 yılında Şırnak\'ta şehit olan Taner Karadeniz\'in ailesini ziyaret etti. Vali Bilmez, ziyaret ettiği şehit evinde şehidin annesi Fahriye ve kardeşi Sinan ile görüşerek bir süre sohbet etti.
Vali Bilmez daha sonra Yıldırımtepe Mahallesi\'ne geçerek, Hakkari\'de terör operasyonunda yaralanıp gazi olan Celal Kırmızıtaş\'ı evini ziyaret etti. Gazi Kırmızıtaş ile ailesiyle bir süre görüşen Vali Bilmez, \"Şehitlerimiz ve gazilerimiz canı pahasına bu vatan için savaşmışlar. Bizler, onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Devlet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız\" dedi.
Vali Mehmet Emin Bilmez ziyaretleri kapsamında, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Edegül, Dedegül, Çeğilli Sulakyurt, Değirmenli ve Kartalpınar köylerine giderek incelemelerde bulundu. Köylerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bilmez, sorunları dinledi ve notlar aldı. Vali Bilmez, sorun ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi yönünde ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

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