Vali, beyaz cenneti balonla gezdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan doğa harikası Pamukkale\'de balona binerek, beyaz cennetin semalarında uçuş keyfi yaşadı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan Pamukkale\'de bir balon firmasının hizmet binasının açılışına katıldı. Sabahın ilk saatlerinde düzenlenen açılışa, Vali Karahan\'ın yanı sıra 11 \'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kur. Alb. Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Karahan ve beraberindekiler, balona binerek beyaz cennet Pamukkale semalarında uçtu. Heyet, travertenleriyle ünlü doğa harikası Pamukkale\'yi yüksekten izleme keyfi yaşadı.

Pamukkale\'nin her açıdan ayrı bir güzelliğe sahip eşsiz bir yer olduğunu vurgulayan Vali Karahan, kentteki tarihi turistik değerlerini tanıtmak için daha fazla çaba sarf edeceklerini kaydetti. Vali Karahan, tarihi ve doğal güzelliklerin yerinde görülebilmesi için herkesi Denizli\'ye davet etti.

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