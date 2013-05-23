Vali Balkanlıoğlu: '10 Bin TL'lik makam aracı' birkaç kez itmek zorunda kaldım

Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 10 bin liraya makam aracı kiraladığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aracın 10 bin liraya değil, 5 bin liraya kiralandığını söyleyen Balkanlıoğlu, arızalı eski makam aracını da birkaç kez itmek zorunda kaldığını da anlattı.

Vali Balkanlıoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında kiralanan aracın basında yer aldığını anımsattı.

Daha önce kullanılan makam aracının 2000 model olduğunu belirten Balkanlıoğlu, iki yıl önce de İçişleri Bakanlığından yeni araç istediklerini söyledi.

Bakanlığın gönderme ihtimaline karşı yeni araç almadıklarını ve kiralama yöntemine gittiklerini ifade eden Balkanlıoğlu, "Basında abartıldığı gibi 10 bin liraya değil, 5 bin liraya kiraladık. Aracımız ikinci el ve masraf olmasın diye piyasa fiyatlarının 4'te bir fiyatına kiraladık. Sadece 5 bin lira ödeyeceğiz" diye konuştu.

'Arızalanınca ittik'

İçişleri Bakanlığının, valilik ihtiyaçlarına göre dönem dönem araç aldığını belirten Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim araç eski olunca ekonomik ömrünü doldurdu. Piyasa değeri 40 bin lira civarında olan makam aracına senede neredeyse 40 bin lira da masraf eder durumdayız. Artık kullanılamaz duruma gelmiş. Ben sizlere söylemedim ama birkaç kez arabadan inip itmek durumunda kaldık. Koruma tek başına itemediği için korumayla birlikte ben de ittim."

Balkanlıoğlu, makam aracının geçici olarak kiralandığını ifade etti. Köylere giderken daire müdürleriyle aynı minibüsle gittiklerini belirten Balkanlıoğlu, "Ben zamanında beraber yanında çalıştığım Recep Yazıcıoğlu valimden böyle görmüştüm" dedi.