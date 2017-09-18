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Vali Balkanlıoğlu'na öğretim yılı açılışında duygulandıran sürpriz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bugün başlayan yeni eğitim- öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlenen tören sırasında lise öğretmeni Ethem Erkoç'u karşısında görünce duygusal anlar yaşadı

18 Eylül 2017 14:56

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bugün başlayan yeni eğitim- öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlenen tören sırasında lise öğretmeni Ethem Erkoç\'u karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Vali Balkanlıoğlu, öğretmeninin elini öptü.
Erenler İlçesi\'nde bulunan Yücel Ballık Ortaokulu\'nda bu sabah ilk ders zili çalmadan önce 2017-2018 eğitim- öğretim yılı açılış programı düzenlendi. Açılış törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, törene Vali Balkanlıoğlu\'nun Çorum İmam Hatip Lisesi\'nde öğretmeni olan Ethem Erkoç\'u da davet etti. Emekli olduğu öğrenilen Erkoç, tören sonunda elindeki zille okul binasından çıkarak klasik okul ziliyle yeni eğitim döneminin ilk zilini çaldı.
Bu sırada bina önünde olan Vali Balkanlıoğlu eski lise öğretmenini karşısında görünce şaşkına döndü. Duygusal anlar yaşayan Vali Balkanlıoğlu, \"Hem de en sevdiğim öğretmenim\" ifadelerini kullanarak Erkoç\'un elini öpüp sarıldı. Bu sırada törende olan protokol üyeleri ve öğrenciler sürprize alkışlarla destek verdi. Duygulanan Vali Balkanlıoğlu, daha sonra eski öğretmeniyle birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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