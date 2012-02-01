-Vali Ayyıldız: ''8 kişinin kurtulma umudu var'' ZONGULDAK (A.A) - 31.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, Ereğli açıklarında batan kuru yük gemisinin kurtarılan 3 mürettebatının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan mürettebatı ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, üç mürettebatın da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı. Ayyıldız, ''8 kişinin kurtulma umudu var, bunlar denize alışık insanlar, bu tarz olaylara karşı tecrübeliler. Dolayısıyla onlara ulaşana kadar hayatta olduklarını var sayıyoruz'' dedi. Kurtarılan mürettebata, ailelerine ulaşmaları da dahil olmak üzere her konuda yardımcı olunduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, gemiye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Kuru yük gemisi hava şartları olumsuz olunca Ereğli Limanı'na yanaşmak istemiş, ancak ön taraftan su almaya başlayan gemi 2-3 dakikada batmış. Kurtulan kişiler, geminin diğer personelinin de atladığını gördüklerini söylüyor.''