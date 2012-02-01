T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Ayyıldız: ''8 kişinin kurtulma umudu var''   ZONGULDAK (A.A)

01 Şubat 2012 01:48

-Vali Ayyıldız: ''8 kişinin kurtulma umudu var''   ZONGULDAK (A.A) - 31.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, Ereğli açıklarında batan kuru yük gemisinin kurtarılan 3 mürettebatının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan mürettebatı ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayyıldız, üç mürettebatın da sağlık durumlarının iyi olduğunu  belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı. Ayyıldız, ''8 kişinin kurtulma umudu var, bunlar denize alışık insanlar, bu tarz olaylara karşı tecrübeliler. Dolayısıyla onlara ulaşana kadar hayatta olduklarını var sayıyoruz'' dedi. Kurtarılan mürettebata, ailelerine ulaşmaları da dahil olmak üzere her konuda yardımcı olunduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız, gemiye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Kuru yük gemisi hava şartları olumsuz olunca Ereğli Limanı'na yanaşmak istemiş, ancak ön taraftan su almaya başlayan gemi 2-3 dakikada batmış. Kurtulan kişiler, geminin diğer personelinin de atladığını gördüklerini söylüyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24