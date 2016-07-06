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'Vali Avni Coş ile tartışan kadının evine baskın' iddiasına yalanlama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Vali Avni Coş'un talimatıyla şehit yakınının evinin basılmasına yönelik haberleri yalanladı

06 Temmuz 2016 20:50

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Vali Hüseyin Avni Coş’un talimatıyla bir şehit cenazesine katılan kişinin evine terörle mücadele polisleri tarafından baskın ve arama yapıldığı iddiarını yalanladı. 

Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Uzman Çavuş Samet Şare'nin cenaze töreni için 30 Haziran'da Adapazarı ilçesindeki evine gelen Vali Coş ve beraberindeki yetkililerin yolunu kesen kadının, "şehit eşi", yanındaki iki erkek çocuğun da "şehit çocukları" olduğunu, 10 yıl önce şehit düşen eşini unutamadığını söylediği aktarılan açıklamada, bunun üzerine bayramda şehit ailelerine ziyaretler kapsamında bu ailenin de ziyaret edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; kadının daha sonra görevlilerle yaptığı konuşmada, çelişkili ifadeler kullandığı vurgulanan açıklamada, "Sakarya'da bilinen, tanınan, kayıtlı olan şehit aileleri arasında olmayan, şüpheli tavır ve beyanlarda bulunan bu şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmaya cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda devam edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, R.D. olduğu anlaşılan kadının, daha önce 3 kere evlenip boşandığı, eski eşlerinin şehit olmadığı, kendisini "binbaşı" olarak tanıttığı, daha önce hakkında 5 dolandırıcılık ve 2 iftira suçundan adli kovuşturma yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

 

Kadın hakkında adli işlem başlatıldı

 

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla R.D. hakkında "dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bahse konu şahsın şehit eşi olmadığının anlaşılmasından sonraki adli işlemler, yetkili cumhuriyet savcısının talimatları gereğince ifa edildiği kaydedildi.

Açıklamada, haberde iddia edildiği gibi adli işlemler için R.D'yi polis merkezine davet etmek üzere evine giden polis memurunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhuriyet savcısı hakkında herhangi bir konuşma yapmadığı, haberdeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

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