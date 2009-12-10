Vali Atış: Polise taş atan çocuklar yuvaya verilebilir

T24 - Polislere taş atan çocukların ailelerinin yeşil kartını iptal etme önerisiyle gündeme gelen Adana Valisi İlhan Atış, yasadışı gösterilerde çocukların kullanılmasını önlemek için düşündüğü yeni uygulamayı anlattı. Atış, eylemlere katılan çocukların yasal yollarla ailelerinden alınarak devlet güvencesinde Çocuk Esirgeme Kurumları'ndaki yuvalara yerleştirilebileceğini söyledi.



Kentin göç alan bölgelerinde 127 bin öğrenci bulunduğunu, bunlardan sadece 200’ünün olaylara karıştığının belirlendiğini anlatan Vali İlhan Atış, bu çocukların da bilinçli şekilde taş atmadığını, oyun sanarak polislerin karşısına geçtiğini söyledi.



Anne- baba kadar diğer yakınların da çocuklara sahip çıkması gerektiğini belirten Vali Atış, “Benim zamanımda biz elektrik ve telefon direklerindeki fincanlara sapanla taş atardık. Ben eminim ki çocuklar polis olduğu için taş atmıyor. Bir oyun sanıyor. Hatta, ‘Ulan Hasan beni akşam televizyonda gördün mü?’ diyor, ‘Gördüm’ diyen Hasan’a, ‘Gel seni de götüreyim’ diyor” dedi.

Kentte, doğrudan polise taş atma amacındaki çocuk sayısının 100’den fazla olmadığını düşündüğünü kaydeden Atış, “Eğer gözümüzde çok büyütürsek telaşa kapılırız. Emin olun biz hiçbir zaman telaşa kapılmadık. Telaşa kapılsak sert davranırız, çocuklarımızı üzeriz” diye konuştu.



‘TAŞ ATANLARI YUVALARA VEREBİLİRİZ’



Son günlerdeki yasa dışı gösterilerde gözaltına alınanlardan 5 kişinin tutuklandığını, 25 kişinin ise bugün adliyeye sevk edileceğini belirten Vali İlhan Atış, “Bize göre çocuklar maşa. Biz maşayı tutanı bulmalıyız. Galiba bir kısmını da bulduk. Bunlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.





Vali Atış, çocukların kullanılmasının önüne geçmek için bazı çalışmalar yapılabileceğini vurgulayarak, “Sürekli olaya karışan çocukları ailelerinden hakim kararıyla alıp, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yuvalara verebiliriz. Gerekirse bu yola da başvuracağız” diye konuştu.



‘ANADOLU ERKEĞİ MERTTİR, ÇOCUKLARI ÖNE SÜRMEZ’



Olaylarda çocukların ve hamile kadınların öne sürülmemesi gerektiğini ifade eden Atış, “Benim bildiğim Anadolu erkeği merttir, yapacağını açık seçik yapar, çocukları, hamile kadınları öne sürmez. İnanıyorum ki çocuklarımızı yakın zamanda, Çocuk Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi’nin çalışmalarıyla şiddet ortamından uzaklaştıracağız” dedi.





Tokat’ta şehit edilen ve Adana’nın Yumurtalık İlçesi’nde toprağa verilen Uzman Çavuş Harun Arslankaya’nın ailesine de başsağlığı dileyen Vali İlhan Atış, “Dünkü şehidimiz son acımız olur inşallah. Allah milletimize ve ailesine sabırlar versin. Sinirlerimize hakim olmamızın zamanıdır. Üzüntüye, endişeye, korkuya kapılmayacağız. Yoksa sağlıklı düşünemeyiz” diye konuştu.