Vali Atik, kız öğrencilerle basketbol oynadı 

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kız öğrencilerin kendisinden talep ettiği spor malzemelerini hediye edip, birlikte spor salonunda basketbol maçı yaptı.

Vali Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik ile birlikte Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun spor salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Atik, öğrencilerin daha önce kendisinden talep ettikleri spor malzemelerini onlara hediye etti. Vali Atik ve öğrenciler daha sonra basketbol maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan maçın orta hakemliğini ise Okul Müdürü Şakir Kayaalp yaptı. Karşılaşmanın berabere bittiği basketbol maçında öğrenciler uzun süre \"En büyük vali, bizim vali\" diye tezahürat yaptı.

Maç sonunda Okul Müdürü Şakir Kayaalp, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Atik ve eşi Fulya Atik\'e teşekkür etti.

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