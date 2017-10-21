T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vali Ata, saldırıya uğrayan karakolu ve yaralı askeri ziyaret etti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valisi Erdal Ata, Samandağ İlçesi'nde, önceki gün PKK'lı teröristlerin taciz ateşi açtığı Sahil Güvenlik Karakolu'nu ve operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün'ü ziyaret etti

21 Ekim 2017 17:23

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valisi Erdal Ata, Samandağ İlçesi\'nde, önceki gün PKK\'lı teröristlerin taciz ateşi açtığı Sahil Güvenlik Karakolu\'nu ve operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün\'ü ziyaret etti.
Samandağ İlçesi\'ne gelen Vali Erdal Ata, 19 Ekim\'de saldırıya uğrayan Sahil Güvenlik Karakolu\'nda askeri yetkililerden bilgi aldı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda yaralanarak Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün\'ü de ziyaret eden Vali Ata, sağlık durumu hakkında bilgilendirildi. Uzman Çavuş Ün\'ün bir an önce eski sağlığına kavuşması için çaba gösteren sağlık personeline teşekkür eden Vali Ata, yaralı askere de \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA HATAY Valisi Erdal Ata SamandağPKKSahil Güvenlik KarakoluJandarma UzmanMehmetSamandağVali Erdal AtaEkimSaldırıMustafa KemalSağlık UygulamaAraştırma HastanesiVali AtaUzmanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24