Vali Ata, saldırıya uğrayan karakolu ve yaralı askeri ziyaret etti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Valisi Erdal Ata, Samandağ İlçesi\'nde, önceki gün PKK\'lı teröristlerin taciz ateşi açtığı Sahil Güvenlik Karakolu\'nu ve operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün\'ü ziyaret etti.

Samandağ İlçesi\'ne gelen Vali Erdal Ata, 19 Ekim\'de saldırıya uğrayan Sahil Güvenlik Karakolu\'nda askeri yetkililerden bilgi aldı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda yaralanarak Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün\'ü de ziyaret eden Vali Ata, sağlık durumu hakkında bilgilendirildi. Uzman Çavuş Ün\'ün bir an önce eski sağlığına kavuşması için çaba gösteren sağlık personeline teşekkür eden Vali Ata, yaralı askere de \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.



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