Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 4-1 kazandığı Alanyaspor maçı sonrası konuşan teknik direktör Valerien Ismael, sezonun kendileri için yeni başladığını söyledi.

"Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer harikaydı." diyen Fransız teknik adam, "Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız." dedi.

Valerien Ismael, "Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Maç sonu çocukları ile yaptığı galibiyet kutlaması hakkında konuşan Beşiktaş teknik direktörü, "Aile her zaman önceliktir... Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli." dedi.