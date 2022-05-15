Valerien Ismael'den transfer açıklaması!

Beşiktaş 9 kişi kaldığı maçta Göztepe'yi 2-0 yendi. Maçın ardından konuşan teknik direktör Valerien Ismael galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade ederken gelecek sezon hakkında da açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Siyah-Beyazlı takımda Rosier ve Josef de Souza kırmızı kart gördü. Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda ise kalede 18 yaşındaki Emre Bilgin görev aldı. Genç kaleci bu sezon ikinci kez 90 dakika boyunca kaleyi korudu. Bilgin, Göztepe karşısıdna kalesini gole kapattı. Maçın ardından Valerien Ismael genç kaleciyi tebrik etti.

Fransız çalıştırıcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu maç sezonun özeti oldu" diyen Ismael, "Sakatlık, disiplinsizlik! Her an gol atacak kalite, sezonun özeti gibiydi. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Seneye çok fit, disiplinli olacağız. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik." dedi.

Emre Bilgin'in performansını öven Valerien Ismael, "Valentin Rosier'in ikinci sarısı doğru değil. 10 kişi kaldık, 2 gol attık. Oyun başka yere gitti. Zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan atabilirdik. Emre Bilgin'e teşekkür ederim. Altyapımızın ne kadar düzgün çalıştığını görüyoruz. Kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bir maçımız daha var ama oyuncularımızı gördük, kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var." diye konuştu.