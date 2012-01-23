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Dünya

Valerie Boyer: Tasarı geçerse gurur duyarım

"İnkar yasa tasarısı"nın mimarı iktidardaki UMP partisi milletvekili Boyer, tasarının Senato'dan

23 Ocak 2012 02:00

T24 - "İnkar yasa tasarısı"nın mimarı iktidardaki UMP partisi milletvekili Boyer, tasarının Senato'dan geçmesinin kendisi için çok önemli bir gurur anı olacağını vurgularken, 'Bizim bu yasa teklifimizde herhangi bir ülkenin adı yok.' dedi. 

Valerie Boyer: Tasarı geçerse gurur duyarım

Fransa Senatosu'nun yasa tasarısı için vereceği kararı yerinde öğrenmek için senato binasına gelişinde NTV’nin sorularını yanıt veren Valerie Boyer, yasa tasarısının hazırlamasının bir çok sebebi olduğunu savunarak, Fransa kanunları tarafından tanınan soykırımların cezalandırılmasını istemesinin nedeninin, Fransız kanunlarına göre bir yasak koymanın yeterli olmadığını yasağın geçerli olabilmesi için yasağa uyulmazsa ne gibi risklerin doğacağının yasayla belirtilmesi gerekli olduğunu vurguladı. 

“İnkar yasası tasarısı”nın anayasaya aykırı olduğu düşüncesine ilişkin soruya Valerie Boyer, “Fransa’da herkes kendi görüşünü dile getirmekte serbest” diyerek, “Bizim bu yasa teklifimiz neden anayasaya uygun değil hiç anlamıyorum. Herhangi bir ülkenin adı yok genel olarak evrensel olarak Fransa’da tanınan soykırımları inkar edenleri cezalandırmak amaçlanıyor” dedi. 

Valerie Boyer, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ise seçim kampanyasında verdiği sözleri yerine getirdiğini ve bunun da normal olduğunu savunurken birçok tehdit aldığını vurguladı. 


'BU YASA TEKLİFİ TÜRKİYE’YE KARŞI YAPILMIŞ DEĞİL' 

Ayrıca Boyer, “Türkler Fransa Meclisi önünde Fransızlara hakaretler yağdırırken bizler Türkiye’ye dostluk mesajlarımızı yineledik. Biz çok kereler söyledik bu yasa teklifi Türkiye’ye karşı yapılmış değil Fransızlar için yapılmış bir yasa teklifidir dedik” dedi. 

“Yasa teklifi Senato'dan geçerse kendinizi suçlu hisseder misiniz?”sorusunu Boyer, “Kendimi suçlu hissetmem tam tersi, bu benim için çok önemli bir gurur anı” yanıtını verdi. 

Evrensel insan hakları değerlerini savunan Fransa’nın “soykırımı” inkar edenleri cezalandırmasının normal olduğunu savunan Boyer, “Biz hiç bir zaman Türkiye'ye şu yasayı değiştirin demedik. Her zaman demokratik olarak saygı duyduk. Türkiye'nin de aynı saygıyı göstermesi lazım” şeklinde konuştu.


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