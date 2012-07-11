Valentino modaevi Katar Şeyhi el Tani'ye satılıyor

Ünlü İtalyan modaevi Valentino, 600 milyon Euro’ya Katar Şeyhi Hamid bin Halife el Tani’ye satılıyor.

Hürriyet'ten Reha Erus'un haberine göre, Valentino’nun CEO’su Stefano Sassi halen pazarlığın sürdüğünü, ancak anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, “Şu anda ayrıntılar üzerinde duruluyor. Umarım satış işlemleri ay sonuna kadar biter” dedi.

Katar Şeyhi daha önce İtalya’da Sardunya Adası’ndaki Costa Smeralda ile Milano’daki Gallia otellerini alarak emlak yatırımı yapmıştı. 2011’de 322 milyon Euro ciro elde eden Valentino modaevi 65 milyar dolar sermayeli Qatar Investment Autority tarafından satın alacak. Katar Şeyhi Hamid bin Halife el Tani Londra’daki Harrod’s mağazası dışında Credite Suisse bankası, Porche, Volkswagen, Lagandere ve LVMH’de de çoğunluk hisseleri bulunmakta. Valentino CEO’su Sassi satışla ilgili olarak M. Missoni ve Marlboro Classics giyim mağazalarını şimdilik elinden çıkartmayacağını duyurdu.

‘Vergi’ için ABD vatandaşlığını bıraktı

ABD’nin vergi kaçırmakla suçlanan ve ardından aklanan milyarderlerinden Marc Rich’in eski eşi, sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Denise Rich, kendisine tahakkuk eden yüksek gelir vergisini ödememek için ABD vatandaşlığından çıktı. 68 yaşındaki Rich, aynı zamanda Grammy Ödülü’ne aday gösterilmiş bir söz yazarı.

Rich’in avukatının verdiği bilgiye göre, Avusturya kökenli ABD vatandaşı Rich, vatandaşlıktan çıkarak onlarca milyon dolarlık vergiyi ödemekten kurtuldu. Daha önce Facebook’un kurucuları arasında yer alan Eudardo Saverin de ABD vatandaşlığından çıkıp vergi cenneti olarak gösterilen Singapur vatandaşlığına geçmişti. ABD’de 1998’den buyana 1800 ABD vatandaşı vergi ödememek için ülkenin vatandaşlığından ya da sürekli oturma izninden vazgeçti.