Valentin Rosier, Beşiktaş için bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Fransız sağ bek Valentin Rosier, bugün 23.30'da İstanbul'da olacak ve yarın 1 yıllığına kiralanacağı sözleşmeye imza atacak.



Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Sporting ekibinde forma giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.



24 yaşındaki savunmacı, bu akşam saat 23.30'da İstanbul'a gelecek. Cuma günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Rosier, sonrasında kendisini 1 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak.