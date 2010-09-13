T24 LogoT24 Logo
Spor

VALENCIA'YA "ÜST SEVİYEDE" GÜVENLİ ÖNLEMLERİ UYGULANDI BURSA (A.A)

13 Eylül 2010 19:33

-VALENCIA'YA "ÜST SEVİYEDE" GÜVENLİ ÖNLEMLERİ UYGULANDI BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor'un yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu ilk maçında karşılaşacağı Valencia takımı için Bursa Emniyet Müdürlüğü üst düzey güvenlik önlemleri uyguladı. Bursa Emniyüt Müdürlüğü ekipleri, Valencia kafilesi için Yenişehir Havaalanı'ndan itibaren sıkı güvenlik önlemleri aldı. Havaalanının içine görevliler ve basın mensupları dışında kimse alınmadı. İspanyol ekibi için yol güzergahı ve kamp yapacağı Çelik Palas Otel'de de sıkı tedbirler uygulandı. Valencia kafilesini taşıyan 1 otobüs ve 2 minibüse, içinde ''Çevik Kuvvet'' polislerinin bulunduğu 1 minibüs ile 4 polis aracı eskortluk yaptı. Güzergah üzerindeki yollar geçiş sırasında trafiğe kapatılırken Valencia kafilesini taşıyan araçlar kırmızı ışıkta da bekletilmedi. Valencia kafilesinin kamp yapacağı Çelik Palas Otel'de de üst düzey önlemler alındı. Basın mensupları otel girişinin bulunduğu bölüme alınmazken, Valencialı futbolcuların otele girişlerini 50 metre uzaktan görebildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24