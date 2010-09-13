-VALENCIA'YA "ÜST SEVİYEDE" GÜVENLİ ÖNLEMLERİ UYGULANDI BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Bursaspor'un yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi (C) Grubu ilk maçında karşılaşacağı Valencia takımı için Bursa Emniyet Müdürlüğü üst düzey güvenlik önlemleri uyguladı. Bursa Emniyüt Müdürlüğü ekipleri, Valencia kafilesi için Yenişehir Havaalanı'ndan itibaren sıkı güvenlik önlemleri aldı. Havaalanının içine görevliler ve basın mensupları dışında kimse alınmadı. İspanyol ekibi için yol güzergahı ve kamp yapacağı Çelik Palas Otel'de de sıkı tedbirler uygulandı. Valencia kafilesini taşıyan 1 otobüs ve 2 minibüse, içinde ''Çevik Kuvvet'' polislerinin bulunduğu 1 minibüs ile 4 polis aracı eskortluk yaptı. Güzergah üzerindeki yollar geçiş sırasında trafiğe kapatılırken Valencia kafilesini taşıyan araçlar kırmızı ışıkta da bekletilmedi. Valencia kafilesinin kamp yapacağı Çelik Palas Otel'de de üst düzey önlemler alındı. Basın mensupları otel girişinin bulunduğu bölüme alınmazken, Valencialı futbolcuların otele girişlerini 50 metre uzaktan görebildi.