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Spor

Valencia'nın kabusu

İspanya La Liga'da 9. hafta mücadelesinde Mestella Stadyumu'nda Valencia'nın konuğu kabus rakibi Racing Santander'di.

02 Kasım 2008 02:00


İspanya La Liga'da 9. hafta mücadelesinde Mestella Stadyumu'nda Valencia'nın konuğu kabus rakibi Racing Santander'di. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-2 Racing Santander üstünlüğü ile bitti.

Racing'i klasikleşen galibiyete taşıyan isim 23, 49 ve 80. dakikalarda attığı goller ile geceyi hat-trick ile kapatan Tchite oldu. Valencia'da 29. dakikada David Villa'nın penaltıdan, Joaquin'in 70. dakikada attığı gol ise mağlubiyeti engelleyemedi. Racing'in diğer sayısı 85. dakikada Albelda'dan (k.k) geldi.

Bu sonuçla Racing Santander 6 maçtır yenilmediği rakibine yine boyun eğmeyerek Valencia üzerine kabus gibi çökmeye devam etti. Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve son 6 maçında aldığı 5 galibiyetle yüksek bir performans sergileyen Valencia ise ligde 9. haftada ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kalarak 3. sıraya geriledi. Racing ise puanını 9'a çıkartarak 11. sıraya yükseldi.


Valencia ile Racing arasındaki son 6 maç;

FC Valencia 1-2 Racing Santander
Racing Santander 1-0 FC Valencia
FC Valencia 0-2 Racing Santander
Racing Santander 1-0 FC Valencia
Racing Santander 2-1 FC Valencia
FC Valencia 1-1 Racing Santander

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