-VALENCİALI MEHMET TOPAL'DAN ANLAMLI DAVRANIŞ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - İspanya'nın Valencia takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, üstlendiği sosyal sorumluluk görevleriyle de takdir topluyor. Valencia'da Unicef'in çalışmalarına katkı veren Mehmet Topal'ın, Türkiye'de de ''1001 Engeli Kaldırıyoruz'' projesinde eşi ile birlikte yer alarak, ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye dağıtacağı duyuruldu. Proje kapsamında, Olivium Alışveriş Merkezi'ne şahsi yapılacak başvurular ile toplam 1001 ihtiyaç sahibi kişiye akülü sandalye dağıtımı yapılacağı ifade edilirken, ilk 100 akülü sandalyenin dağıtımını Mehmet Topal'ın üstlendiği kaydedildi. Mehmet Topal yaptığı açıklamada, göz önünde bulunan kişiler olarak bu hazzı yaşarken, sorumluluklarını da unutmamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Her daim bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olacağım. 1001 Engeli Kaldırıyoruz projesinde ilk 100 akülü sandalyenin dağıtımı mayıs ayında gerçekleşecek. Gündüz Olivium AVM de yapılacak dağıtımın ardından, akşam bu sandalyeleri sahiplenen kardeşlerimize Cemil İpekçi, Hakan Şükür, Hakan Altun gibi hayırsever dostlarımızın katılımı ile motivasyon yemeği vereceğiz. Bir sonraki dağıtım arkadaşım İsmail Köybaşı, sonraki dağıtım da yine dostum Selçuk İnan ile devam edecektir. Birçok sporcu arkadaşımızın gönülden sahiplendiği bu projede 1001'i tamamlamak için tüm sporcu arkadaşlarımı, ağabeylerimi, kardeşlerimi ve hayırsever iş adamlarımızı da bu projede görmek isteriz.''