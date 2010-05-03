Valencia'dan G.Saray'a 2 hafta

T24 - İspanya'da Valencia kulübünü yakından izleyen "Superdeporte" gazetesi, Mehmet Topal'ın transferi konusunda kısa zamanda Galatasaray'dan cevap gelmemesi halinde, kulübün alternatif arayışına başlayacağını ve ilk adayın Arjantinli Fabian Rinaudo olduğunu iddia etti.



Uzun zamandır Mehmet Topal ile ilgilenen Valencia'nın, Türk futbolcunun transferi konusunda çok net hareket ettiği ve en kısa zamanda anlaşma sağlamak istediği belirtilirken, "Galatasaray'ın kesin kararını vermesi için en fazla 2 hafta bekleneceği" kaydedildi. "Transferde limitinin ne olduğunu bilen Valencia, Topal için müzakerelerin uzamasını istemiyor" diye yazan Superdeporte, 24 yaşındaki Türk futbolcunun transferinde sorun çıkması halinde, Valencia'nın yeni orta saha oyuncuları aramak için başka takımlara bakacağını ileri sürdü.



Haberde, Valencia'nın Mehmet Topal'a alternatif olarak düşündüğü ismin Arjantin'in Gimnasia La Plata takımında oynayan 22 yaşındaki Fabian Rinaudo olduğu bildirildi. İspanyol gazetesi, Rinaudo'nun, Topal kadar ikna edici olmadığını, ancak gerek fiziği gerekse ekonomik olarak daha ucuza mal olmasından dolayı düşünüldüğünü yazdı.



İspanya'da bu zamana kadar verilen haberlerde, Mehmet Topal ile Valencia'nın 4 yıllık bir kontrat için ön anlaşma sağladığı, ancak Galatasaray ile görüşmelerde henüz sonuç alınamadığı öne sürülmüştü. Valencia'nın 4 milyon Avroluk teklifini reddettiği iddia edilen Galatasaray'a son olarak 5 milyon Avro önerdiği, futbolcu değişiminin de gündeme gelebileceği öğrenildi.







