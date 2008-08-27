Valencia, Villa'yı 47 milyon €'ya vermedi



Daha önceki haberlerde Real Madrid'in Valencia'ya David villa için son bir hamle daha yaptığını belirtmiştik. Son bilgiye göre Valencia bu teklifi de reddetmiş.



Valencia Başkanı Soriano, göreve geldiğinde taraftarlarına hiç bir yıldızlarını satmayacağının sözünü vermişti. Burada asıl kastettiği bu transfer sezonunda pek çok devin radarında yer alan David Silva ve David Villa'yı takımda tutacağıydı.



Transfer sezonunun sonuna gelmek üzere olduğumuz bu günlerde son bir girişimde bulunarak David Villa'yı kapmak için bir girişimde bulunan Real Madrid, pek çok kulübün kabul edeceği bir teklifle Valencia'nın kapısını çaldı. 47 milyon €'luk teklif bile Soriano'nun verdiği sözü unutup inadından vazgeçmesine yardımcı olamadı.



Marca'ya göre; eğer Robinho Chelsea'ye giderse Real Madrid daha yüklü bir teklifle Valencia'nın kapısını çalabilir.

