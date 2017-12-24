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Spor

Valencia Teknik Direktörü Marcelino trafik kazası geçirdi

Marcelino'nun babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi

24 Aralık 2017 18:19

İspanya La Liga takımlarından Valencia'nın teknik direktörü Marcelino, memleketi Gijon'a giderken trafik kazası geçirdi. Marcelino'nun babasının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Noel tatili için ailesiyle birlikte memleketi Gijon’a giden Marcelino, yaban domuzuna çarptı. Araç ağır hasar alırken Marcelino’nun 81 yaşındaki babasının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan Marcelino’nun annesi ve eşi ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Gece saatlerinde gerçekleşen kazanın Bilbao civarında olduğu belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde teknik direktör Marcelino’nun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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MarcelinoValenciateknik direktörtrafik kazası

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