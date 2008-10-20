Valencia gol olup yağdı



La Liga’nın 7. haftasında oynanan maçlarda Valencia evinde kazanıp liderlik koltuğuna otururken, Betis evinde kaybetmedi.



Mestalla stadında Valencia’nın konuğu Numancia’ydı. Maça hızlı başlayana Valencia 4. dakikada David Villa’nın golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk yarıda Valencia Miguel ve Fernando Morientres ile etkili olsa da gol bulamadı. Maçın 74.dakikasında Mata’nın attığı golle 2 – 0 öne geçti. Maçın sonlarında daha etkili olan taraf Valencia’ydı. 83. dakikada Vicente’nin golüyel 3 – 0 öne geçerken takımını iyice rahatlattı. 89. dakikada David Villa maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.



