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Spor

Valencia gol olup yağdı

La Liga’nın 7. haftasında oynanan maçlarda Valencia evinde kazanıp liderlik koltuğuna otururken, Betis evinde kaybetmedi.

20 Ekim 2008 03:00


La Liga’nın 7. haftasında oynanan maçlarda Valencia evinde kazanıp liderlik koltuğuna otururken, Betis evinde kaybetmedi.

Mestalla stadında Valencia’nın konuğu Numancia’ydı. Maça hızlı başlayana Valencia 4. dakikada David Villa’nın golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk yarıda Valencia Miguel ve Fernando Morientres ile etkili olsa da gol bulamadı. Maçın 74.dakikasında Mata’nın attığı golle 2 – 0 öne geçti. Maçın sonlarında daha etkili olan taraf Valencia’ydı. 83. dakikada Vicente’nin golüyel 3 – 0 öne geçerken takımını iyice rahatlattı. 89. dakikada David Villa maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

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