Valencia, Eray Cömert'i kadrosuna kattığını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, İsviçre Ligi ekiplerinden Basel'den 23 yaşındaki stoperi Eray Cömert'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert, İspanya La Liga takımlarından Valencia takımıyla anlaştı. Basel ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Eray kulübüyle anlaşamamıştı. Kasım ayından bu yana Basel'de forma giyemeyen oyuncu İspanyol Valencia takımına gitti. Transfer İspanyol ekibi tarafından resmen açıklandı.

İspanya'ya giden futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki genç stoper bu sezon Basel'de 19 maçta forma şansı bulabildi ve takımına bir gollük katkı sağladı.

23 yaşındaki yaşındaki stoper Eray Cömert'in ismi transferde, Beşiktaş ile de anılıyordu.