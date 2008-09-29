Valencia Deportivo’yu eli boş gönderdi

Mestalla Stadı'nda oynanan maçta Valencia’nın konuğu Deportivo La Coruna idi. Siyah beyazlı ekip, kendi sahasında Deportivo La Coruna'yı 4-2'lik skorla geçti.



Maçın 11. dakikasında Moretti’nin kendi kalesine attığı golle Deportivo 1 – 0 öne geçti. David Villa ve Mata ile ataklarını hızlandıran Valencia, Mata’nın kafa golüyle 1 – 1 lik beraberliği yakaladı.



İlk yarıda daha atak oynayan Valencia’nın üstün futboluna rağmen devre arasına beraberlikle gidildi. İkinci yarının başında Mata’nın yaptığı ortada topu önünde bulan David Villa Valencia’yı 2 – 1 öne geçirdi. 69. dakikada Mata’nın asistinde Joaquin, Valencia’ya iki farklı üstünlüğü getiren golü kaydetti.



82. dakikada David Villa, takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti. Bitime 5 dakika kala Depotivo’da Antonio’nun yerine oyuna giren Castillo skoru belirledi.



