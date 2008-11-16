Valencia da kayıp



Valencia, evinde ağırladığı Sporting Gijon’a 2-3’lik skorla mağlup oldu ve Real Madrid’in puan kaybettiği akşamda kendisine avantaj sağlayamadı.



Sporting Gijon deplasmanda 20. dakikada Luis Moran ile öne geçti. İlk yarıda aradığı golü bulamayan Valencia, ilk yarıyı 0-1 geride kapadı.



İkinci yarıya etkili başlaması beklenen Valencia, 52. dakikada David Barral’ın golüyle bir kez daha yıkıldı. Bitime yirmi dakikada kala David Villa’nın penaltı golü ile umutlanan Valencia, 81. dakikada Castro’nun golüne engel olamayınca tekrar iki farkla geriye düştü. Uzatma dakikalarında Mata’nın golü sadece skoru değiştirebildi.



Bu skorla Valencia 23 puanda kalırken, Sporting Gijon 15 puana yükseldi.