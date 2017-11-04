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Spor

Valencia 70 yıllık rekorunu kırdı!

Yarasalar 1947 yılında da üst üste 7 galibiyet alarak kulüp rekorunu kırmıştı

04 Kasım 2017 21:28

La Liga’da Valencia 11. haftayı da galibiyetle kapadı. Leganes'i evinde konuk eden Valencia, rakibini 3-0 mağlup ederken 1947'den bu yana ilk kez üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mestalla'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Dani Parejo'nun 14. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren yarasalar, 71. dakikada Rodrigo ve 82. dakikada penaltıdan Santi Mina'nın fileleri havalandırmasıyla 3 puanı 3 golle aldı.

Bu galibiyet ile Valencia puanını 27 yaptı ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile puan farkını 1'e indirdi. Son iki maçından puan çıkaramayan Leganes ise 17 puanda kaldı

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