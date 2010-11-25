Valencia: 6 - Bursaspor: 1

T24

GLASGOW AVRUPA LİGİ'NE GİDİYOR



BATALLA TARİHE GEÇTİ



MAÇA İLGİ AZ



Valencia takımının gollerini 17. dakikada penaltıdan Mata, 21 ve 55. dakikalarda Soldado, 30. dakikada Aduriz, 38. dakikada Joaquin ve 79. dakikada Dominguez kaydetti. Bursaspor takımının tek golünü ise 70. dakikada Batalla attı. Hürriyet'te yer alan haber şöyle:Bu maç sonrasında yeşil-beyazlı temsilcimiz son maç öncesinde grupta 0 puanla 4. sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti. İspanyol ekibi ise puanını 10 yaptı, grupta ikinci sıraya yerleşerek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.İskoç ekibi, sahasında oynadığı maçta Manchester United'a 1-0 mağlup olarak 5 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirmeye garantiledi. Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Kırmızı Şeytanlar ise Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.Bursaspor, Valencia maçına kadar oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atamamıştı. Bu maçta 70. dakikada Bursaspor'un ilk golünü atan Batalla tarihe geçti. Golün asistini ise Sercan Yıldırım yaptı.Bursaspor'un Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'da deplasmanda Valencia ile yaptığı maçın 18 kişilik kadrosunda Manisaspor maçında sakatlanan Ozan İpek yer almadı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Ozan İpek'in yerine sol kanatta Volkan Şen'e, sağ kanatta ise Turgay'a görev verdi. Uzun süredir forma giyemeyen Svensson da Sağlam tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Valencia'nın Türk futbolcusu Mehmet Topal da sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.Valencia taraftarları maça fazla ilgi göstermedi. 53 bin kişilik Estadi de Mestalla Stadı'nda yaklaşık 25 bin Valencia taraftarı maçı izledi. Bursasporlu taraftarlar da tribünlerde takımlarını destekledi. Bursasporlu taraftarlar kale arkasında en üst tribünde kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Bir grup Bursaspor taraftarı ise şeref tribünün hemen yanında yer alan tribünde yer aldı. Her iki tribünde 500'ü aşkın Bursaspor taraftarı takımlarını destekledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de maçı izleyenler arasındaydı. Bu arada Bursaspor Kulübü, bu karşılaşmaya sponsor temsilcileri, futbolcuların aileleri ve kulüp personelinin büyük bölümünü maç için Valencia'ya getirdi.