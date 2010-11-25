-VALENCIA: 4 -BURSASPOR: 0 (İLK YARI) VALENCİA (A.A) - 24.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Valencia-Bursaspor maçının ilk yarısını, evsahibi takım 4-0 önde tamamladı. 2. dakikada sol kanattan hareketlenen Alba'nın orta şut karışımı vuruşunda kale alanı içine gelen topu Ivankov ayaklarıyla çeldi. 4. dakikada Aduriz'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Joaquin çarpazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 11. dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sercan, bekletmeden topu sol kanattan gelen Volkan'ın önüne attı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren Valencia defansı topu kornere attı. 13. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Volkan'ın uzun pasıyla hareketlenen Sercan, topu karşı karşıya kaldığı kaleci Moya'nın üzerinden aşırttı. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. 16. dakikada Valencia penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Aduriz'in ceza sahası içinde kaptan Ömer Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalmasını hakem penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Mata topu filelere gönderdi: 1-0. 21. dakikada Valencia ikinci golünü buldu. Mata'nın ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Soldado'nun çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu: 2-0. 27. dakikada Valencia atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mata'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mata topu ön direğe doğru ortaladı. Aduriz'in vuruşunda top kaleci Ivankov'dan döndü. Aduriz, dönen topu filelere gönderdi: 0-3. 33. dakikada Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı korner atışını kullanan Insua topu penaltı noktasına doğru ortaladı. İyi yükselen Ömer Erdoğan'ın kafa vuruşunda top kaleci Guaita'da kaldı. 35. dakikada Insua'nın hatalı geri pasına hareketlenen Soldado'nun sert şutunda kaleye giden topu Ivankov ayaklarıyla çeldi. 37. dakikada Valencia farkı dörde çıkardı. Joaquin'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 4-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı Valencia'nın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Mestalla Hakemler: Bruno Miguel, Venacio Tome, Ricardo Santos (Portekiz) Valencia: Moya (Dk. 23 Guaita), Saltor, Ricardo Costa, Maduro, Alba, Tino Costa, Albelda. Joaquin, Mata, Aduriz, Soldado, Bursaspor: Ivankov, Mustafa Keçeli, Ömer, İbrahim, Vederson, Turgay, Ergiç, Svensson, Volkan, Insua, Sercan Goller: Dk. 16 Mata (Penaltıdan), Dk. 21 Soldado, Dk. 30 Aduriz, Dk. 37 Joaquin (Valencia) Sarı Kart: Dk. 16 Ömer (Bursaspor)