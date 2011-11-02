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Spor

Valdes, Barcelona'nın en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu MADRİD (A.A)

02 Kasım 2011 12:42

-Valdes, Barcelona'nın en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu MADRİD (A.A) - 02.11.2011 - Barcelona takımının kalecisi Victor Valdes, 877 dakikadır gol yemeyerek kulüp tarihinin en uzun süredir gol yemeyen kalecisi rekorunu kırdı. Katalan takımında en uzun süredir gol yemeyen kaleci rekoru, 1972-1973 sezonunda 824 dakika kalesinde gol görmeyen Miguel Reina'ya ait olurken, bunu 29 yaşındaki Valdes 877 dakikaya çıkardı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam son 9 maçtır gol yemeyen Valdes, La Liga'da geride kalan 10 maçta kalesinde gördüğü sadece 4 golle de şu anda en az gol yiyen kalecilerin başında geliyor.  Valdes, en son geçtiğimiz 21 Eylül'de deplasmanda oynadıkları maçta, Valencialı Pablo Hernandez'den gol yedi.

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